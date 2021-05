Löw : « Sami manquera au terrain »

Sami Khedira a annoncé cette semaine mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Champion du monde 2014 avec l’équipe d’Allemagne (77 sélections), le milieu de terrain a également collectionné les trophées en club, avec notamment une Ligue des champions remportée avec le Real Madrid.

Le sélectionneur Joachim Löw, qui a lancé Sami Khedira avec la Mannschaft le 5 septembre 2009 face à l’Afrique du Sud, a déclaré : « Sami Khedira, faisant partie de la génération championne d’Europe U21 en 2009, a joué un rôle central au sein de notre équipe championne du monde en 2014. Pas uniquement dans son costume d’infatigable leader sur le terrain, mais aussi en dehors des matchs, grâce à son caractère communicatif, franc, et respectueux. Sa présence au Brésil en 2014, après sa grave blessure au genou, est à mettre au crédit de sa motivation incassable, de son esprit de combattant, et de sa discipline. Sami brûle pour ses objectifs et fait tout pour les atteindre. Après plusieurs bonnes performances et notamment un but en demi-finale face au Brésil, il avait sa place de titulaire pour la finale à Rio. Mais lors de l’échauffement, il me signale : coach, je ne peux pas. Cela dit absolument tout de son caractère. Renoncer à une finale de Coupe du monde, céder sa place à quelqu’un d’autre afin de ne pas mettre en danger les chances de gagner, placer l’équipe avant son égo personnel, sont des preuves de grandeur. Au sein de l’équipe d’Allemagne, nous sommes tous heureux d’avoir vécu cette époque commune avec Sami, et la victoire à la Coupe du monde ne restera pas la seule chose qui nous unira à tout jamais. Il manquera au terrain. Je souhaite à Sami le meilleur pour l’avenir. »

[dfb]