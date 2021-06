Löw : « Rien n’est joué »

La Mannschaft s'est inclinée 1-0 en ouverture face à la France. Retrouvez les réactions de joueurs et du sélectionneur.

Joachim Löw : C'était un match extrêmement intensif. Nous avons tout donné et nous sommes battus jusqu'à la fin. Sur cet aspect, je n'ai aucun reproche à faire à l'équipe. Nous avons provoqué beaucoup de duels. Il nous a manqué la force nécessaire dans les trente derniers mètres. Le but contre son camp est malchanceux. Le ballon était difficile à négocier pour Mats. Nous avons cherché à passer par les côtés. C'était notre plan, parce que nous savions que la France était compacte dans l'axe du terrain. Nous avons essayé, autant que possible, d'être dangereux par des centres. Gosens et Kimmich ont été incroyablement actifs devant. Nous savions que la France excelle en contre-attaques, nous ne pouvions pas les stopper à chaque fois. Nous devons regarder devant nous. Nous sommes tous déçus, mais rien n'est joué. Il nous reste deux matchs durant lesquels nous pouvons encore aller chercher quelque chose.

Toni Kroos : Nous avons en grande partie mis en pratique ce que nous avions prévu. Nous avons fait un bon match et eu de bonnes occasions - en tout cas pas moins que les Français. Un but malchanceux a décidé du résultat du match. Nous connaissions la qualité individuelle de la France avant le match. Mais nous avons, la majorité du temps, très bien contrôlé la rencontre. Je n'ai pas vu beaucoup de contre-attaques de l'équipe de France. Il nous a seulement manqué un but. Il faut regarder vers l'avant. Quand tu perds le premier match, la pression est toujours forte.

Joshua Kimmich : Nous n'étions pas la plus mauvaise équipe ce soir. Nous avons dominé dans le jeu mais nous avons été menés rapidement à cause d'un but stupide. Nous n'avons ensuite pas réussi à prendre suffisamment de risque. Un point aurait été mérité. Nous avons le niveau pour nous mesurer aux grosses équipes. La France est le favori de la compétition, nous devons montrer dans les prochaines rencontres que nous faisons également partie des équipes sur lesquelles il faudra compter.

Robin Gosens:: Nous avions que la France possède une immense qualité individuelle. Nous voulions bien défendre. Nous avons été incroyablement présents dans les duels. Nous avons également eu les deux seules occasions que tu peux avoir face à la France. Nous ne les avons pas converties. C'est extrêmement frustrant.