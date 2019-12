Löw : « Retrouver une identité »

L’Allemagne a remporté sa première victoire depuis la fin de la Coupe du monde en Russie. Dimanche soir, la Mannschaft s’est imposée 2-1 à domicile face au Pérou, trois jours après son match nul 0-0 contre la France. DFB.de a collecté les principales déclarations d’après-match.

JOACHIM LÖW : On a senti que l’équipe voulait cette victoire. Le deuxième but était un peu chanceux, mais nous avons aussi gaspillé beaucoup d’occasions en première mi-temps. Nous avons fait un bon match, même si tout n’était pas reluisant. Mais chaque victoire nous fait du bien. Nous n’étions pas stables à 100%, nous nous sommes montré un peu plus fragiles après la pause. Nous avons encore besoin de temps pour travailler cela. Je suis content pour Nico Schulz, qui avait déjà fait bonne impression à l’entraînement. L’accueil des fans à Munich et ici était très réjouissant. L’équipe sait qu’elle demeure malgré tout très observée, même si les gens nous ont réservé un bon accueil. Nous devons travailler pour retrouver une identité.

NICO SCHULZ : C’est super de jouer pour la sélection nationale, surtout dans mon propre stade. Si le match avait été ailleurs, ma frappe ne serait jamais rentrée ! C’était un but assez chanceux.

JULIAN BRANDT : On a senti que nous n’étions pas forcément très sereins. Mais notre match était plutôt bons, nous avions nos opportunités, n’en avons transformé que deux et nous concédons aussi ce but en début de match. L’équipe en elle-même est intacte, nous avons simplement besoin de quelques réajustements.

MARCO REUS : Nous avions bien analysé le Pérou, ils jouent bas, comme la France. C’était important de rester patient, nous avons eu nos occasions de marquer, surtout en première mi-temps. On a beaucoup parlé d’état d’esprit, de notre manque d’envie à la Coupe du monde. Je pense que ces deux matchs ont montré que nous avons déjà fait des progrès là-dessus. Il faudra gagner nos prochains matchs pour reprendre confiance, même si c’est salement comme aujourd’hui.

[dfb]