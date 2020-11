Löw : « Retrouver notre place parmi les meilleurs »

Joachim Löw a fait appel à un groupe élargi de 29 joueurs , dont les débutants Philipp Max et Felix Uduokhai, pour disputer les trois derniers matchs de l’année 2020 prévus ces prochains jours contre la République tchèque, l’Ukraine et l’Espagne. Pour DFB.de, le sélectionneur de la Mannschaft a évoqué la problématique du calendrier, ainsi que les objectifs de l’équipe pour ces trois matchs.

DFB.de : Monsieur Löw, une année 2020 très difficile arrive à son terme. Comment appréhendez-vous le dernier rassemblement de votre équipe ?

Joachim Löw : J’ai en ce moment un bon nombre de choses à l’esprit. Je suis avant tout heureux de débuter cette nouvelle trêve internationale, car nous avons encore la possibilité de bien finir, en faisant de bons matchs en guise de point d’orgue à cette année difficile. Nous pouvons encore apprendre des choses importantes pour le développement de l’équipe. Enfin, je suis également reconnaissant que nous puissions continuer à disputer des rencontres internationales malgré le contexte actuel, dans lequel les gens ont d’autres préoccupations à l’esprit que le football.

DFB.de : Comme en octobre, vous avez à nouveau fait appel à un groupe élargi. Vous aviez essuyé des critiques le mois dernier, en raison de l’absence supposée des meilleurs joueurs du pays. Qu’avez-vous à répondre à cela ?

Joachim Löw : Je peux comprendre la critique, mais j’ai des choix à faire, et je les fais toujours sur la base de mes convictions. J’accepte d’être critiqué, mais je dois prendre mes responsabilité d’entraîneur par rapport à chaque joueur, sa forme actuelle, son besoin de souffler, sa capacité à enchaîner les matchs… tout en gardant à l’esprit la progression de l’équipe dans son ensemble, et la nécessité de voir à l’œuvre tel ou tel joueur. Par exemple : nos deux nouveaux joueurs de Mönchengladbach, Jonas Hofmann et Florian Neuhaus, nous ont vraiment séduits au mois d’octobre. Rien que cela est un enseignement positif. Si une opportunité se présente à l’occasion d’un grand tournoi, leur présence dans le groupe serait un réel avantage. Nous ne préparons pas uniquement l’UEFA Nations League, mais aussi l’été prochain, et même au-delà dans un second temps. Pour l’EURO, nous aurons besoin de joueurs qui soient frais et motivés, même au sortir d’une longue saison. En l’espace de trois ans, nous allons vivre trois immenses défis : l’EURO 2021, la Coupe du monde 2022, et l’EURO 2024 à domicile.

DFB.de : Est-il encore possible à l’heure actuelle de se préparer correctement pour l’EURO l’été prochain ?

Joachim Löw : Une équipe a besoin de constance, d’automatismes, de certitudes, et de joueurs qui se trouvent les yeux fermés. Une équipe doit grandir et améliorer ses automatismes. En ce moment, c’est presque impossible, mais nous pouvons tout de même garantir une certaine base et transmettre une confiance en notre philosophie de jeu. Le développement de notre équipe est positif, et nous attendons l’année prochaine avec impatience.

DFB.de : Les exemples Hofmann et Neuhaus prouvent que les portes de l’équipe sont grandes ouvertes. Est-ce une opportunité pour Philipp Max et Felix Uduokhai de s’installer durablement en équipe nationale ?

Joachim Löw : Nous ne sélectionnons jamais un joueur dont nous doutons des capacités à se faire une place dans l’équipe. Néanmoins, nous savons aussi qu’il s’agit ici du plus haut niveau international et nous avons l’objectif de retrouver notre place parmi les meilleures équipes du monde. Pour cela, il faut constamment être bon, constamment être au maximum de ses capacités. Nos matchs contre la Turquie et la République tchèque sont de bonnes occasions de tester certaines choses ; ce sont mêmes les seules qui nous le permettent. Nous voulons récompenser des joueurs comme Hofmann, Neuhaus, Max ou Uduokhai pour leurs performances. Ils doivent sentir qu’elles ne nous échappent pas.

DFB.de : Vous avez récemment émis le souhait que l’équipe soit elle aussi « récompensée » de ses efforts. Qu’entendiez-vous par là ?

Joachim Löw : J’ai vu beaucoup de bonnes choses en septembre et en octobre. Les joueurs sont à fond. À chaque entraînement, à chaque causerie, j’ai ressenti chez eux l’envie, la joie et la fierté de jouer pour l’Allemagne. Nous aurions tous préféré gagner nos matchs de ces derniers mois, mais nous devons garder à l’esprit que le début de l’automne était spécialement compliqué, au regard de la surcharge de travail et de la mise à disposition des joueurs par leurs clubs. Permettre aux joueurs de rester en bonne santé est notre plus grande priorité ; c’est également celle des clubs, chez qui les joueurs sont sous contrat. En tant que sélectionneur, je suis dans à une position délicate, dont je suis conscient et que je veux assumer. Mes choix ne sont peut-être pas toujours parfaits. Nous n’avons encore jamais vécu une situation aussi difficile que celle que nous vivons actuellement. Nous y faisons tous face pour la première fois. Une chose est sûre : nous voulons faire plaisir à ceux qui nous regardent jouer. Nous jouons pour gagner, et je suis très optimiste à cet égard.

DFB.de : Même à l’extérieur contre l’Espagne ?

Joachim Löw : Pourquoi pas ? C’est fantastique de pouvoir disputer des matchs de compétition face à des équipes de niveau mondial. Mais chaque chose en son temps. Nous affrontons d’abord la République tchèque et l’Ukraine. J’attends ces matchs avec impatience, et j’espère que nous pourrons enfin montrer sur le terrain tout le plaisir que nous avons de jouer.

[dfb]