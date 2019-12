Löw restera entraîneur de l’équipe d’Allemagne

Lors d’un entretien personnel avec la DFB, Joachim Löw a déclaré qu’il continuera à entraîner l’équipe d’Allemagne et qu’il souhaite surmonter les épreuves qui se présenteront à l’avenir. Le président de la DFB Reinhard Grindel, le président de la DFL Reinhard Rauball, le premier vice-président Rainer Koch, le secrétaire général Friedrich Curtius, le vice-président Peter Peters et Oliver Bierhoff se sont concertés sur les résultats à la Coupe du Monde en Russie et soutiennent tous la décision.

Lors de cette mise au point, la délégation de la DFB a rappelé qu’elle soutient Joachim Löw et lui accorde une confiance absolue. Löw a précisé que malgré sa profonde déception, sa motivation et son énergie nécessaires pour relever les défis avec l’équipe restaient intactes. Les semaines qui vont suivre seront consacrées à une analyse plus profonde de l’échec allemand à la Coupe du Monde. Les résultats de cette analyse devront être présentés avant le match de Nations League contre la France, le 6 septembre.

Löw : « Faire revenir l’Allemagne en se donnant à fond »

Löw a déclaré : « Je suis très reconnaissant envers la DFB pour toute la confiance qu’on m’accorde. Malgré les critiques tout à fait justifiées, je perçois beaucoup de soutien et de réconfort. Cette discussion était importante pour moi. Ma déception reste immense, mais je veux me consacrer pleinement à la tâche de faire revenir l’équipe. Je vais analyser les matchs avec le staff, discuter, et tirer les bonnes conclusions des matchs que nous avons disputés avant la reprise de la saison. Cela prend du temps, mais nous allons y parvenir avant que les matchs internationaux reprennent. »

Manuel Neuer a déclaré : « Je suis heureux que nous puissions continuer notre chemin avec Joachim Löw. Et j’ai confiance dans le fait que nous retrouverons notre force. ».