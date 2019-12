Löw : « Quand la compétition commencera, nous serons présents »

Six jours avant le début de la Coupe du Monde en Russie, l’Allemagne a remporté son dernier match de préparation. La Mannschaft a gagné la rencontre contre l’Arabie Saoudite sur un score de 2-1 à la BayArena de Leverkusen. DFB.de a recueilli les réactions d’après-match.

Joachim Löw : Nous allons continuer à travailler et quand la compétition commencera, nous seront présents. Je pense que nous avons bien commencé. En première mi-temps, les appels étaient bons. Mais il y a eu du laisser-aller en seconde période. Nous n’avons pas concrétisé les opportunités et concédé beaucoup d’occasions. À la fin, nous étions même chanceux. La semaine prochaine, nous serons plus tranchants et dynamiques.

Marco Reus : Aujourd’hui, il n’y a plus de petites équipes. Nous n’avons pas bien géré certains secteurs du jeu. Nous avons joué en contre, il y avait des failles dans notre défense. Mais comme nous l’avons déjà dit, nous sommes une équipe compétitive et nous serons bien préparés.

Manuel Neuer : Nous sommes physiquement en pleine forme. Nous avons bien commencé le match, mais avons subi trop de pertes de balle. Nous voulions concrétiser chacune de nos occasions et avons manqué de sang-froid. Des fois, il faut temporiser. Nous espérons que nous tirerons des enseignements de ce match pour les appliquer en Russie.

Sami Khedira : Comme nous nous rapprochons de la Coupe du Monde, les résultats deviennent significatifs. Nous avons été bons en première mi-temps, nous avons bien fait tourner le ballon. En seconde période, nous avons montré beaucoup de lacunes. Maintenant, nous devons bien nous reposer, pour ensuite bien se préparer pour la Coupe du Monde et faire attention aux détails. Notre équipe a un gros potentiel, et il va falloir le montrer en Russie.

Toni Kroos : : Tout le monde a pu voir notre volonté, mais tout n’a pas fonctionné lors du match. Nous aurions dû marquer plus que deux buts. Nous avons laissé trop d’occasions à un adversaire assez faible, nous pouvons mieux faire. Nous continuons de travailler. Nous allons tout donner pendant la Coupe du Monde. Si nous nous donnons à fond, alors nous ferons un bon parcours.