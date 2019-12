Löw prolonge jusqu’en 2022

La fédération allemande de football (DFB) et Joachim Löw vont prolonger l’aventure. Le sélectionneur de la Mannschaft, dont le contrat arrivait à son terme en 2020, a signé pour deux années supplémentaires et restera ainsi en poste jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Son assistant Thomas Schneider et l’entraîneur des gardiens Andreas Köpke ont également prolongé de deux ans.

Oliver Bierhoff, manager général de la Mannschaft et désormais chef de la nouvelle direction des équipes nationales et du développement football, mise en place par la DFB en début d’année, a quant à lui prolongé jusqu’en 2024, tout comme Marcus Sorg, coach assistant de la Mannschaft et responsable de la mise en synergie des équipes nationales de jeunes.

Grindel : « Le meilleur entraîneur possible »

Reinhard Grindel, président de la DFB : « La continuation naturelle de notre collaboration avec l’ensemble du staff de l’équipe est la preuve de la grande confiance et du grand respect qui règnent entre nous. J’ai toujours affirmé que Jogi Löw était le meilleur entraîneur possible pour l’équipe d’Allemagne. Je ressens chez lui une envie insatiable de maintenir la Nationalmannschaft sur le toit du monde au cours des prochaines années et de gagner d’autres trophées. Sur le terrain et en-dehors, il véhicule des valeurs de fairplay et de tolérance et il est ainsi un formidable représentant de l’Allemagne et de la DFB. »

Joachim Löw : « Travailler avec les meilleurs joueurs d’Allemagne, les rendre meilleurs, former une équipe et viser les plus grands objectifs qui existent dans le football, le tout en collaboration avec Andy Köpke, Thomas Schneider, Marcus Sorg, Oliver Bierhoff et toute l’équipe derrière l’équipe, sont des choses qui me motivent et me procurent encore et toujours beaucoup de joie. Je ressens ces jours-ci une grande impatience de débuter cette Coupe du monde en Russie et de vivre les semaines intenses qui attendent l’équipe. Je suis désormais uniquement focalisé là-dessus. »

[dfb]

Oliver Bierhoff : « Je suis très heureux de continuer à travailler pour la grande équipe de la Nationalmannschaft et de tout faire pour rester numéro un dans le monde. Il est important pour moi de continuer à guider efficacement le projet de l’académie DFB et des équipes nationales. C’est un challenge que je relève avec plaisir. »