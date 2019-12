Löw: « Persuadé que nous allons réagir lundi »

Défaite après avoir mené au score, l’équipe d’Allemagne a subi son premier revers de sa campagne de qualifications pour l’Euro 2020 hier à Hambourg, contre les Pays-Bas (2-4). Le sélectionneur Joachim Löw développe les raisons et les conséquences de cet échec.

Monsieur Löw, quelles sont les principales raisons de cette première défaite contre les Pays-Bas lors de ces éliminatoires pour le prochain Euro ?

Joachim Löw : Nous sommes naturellement déçus du résultat, mais il faut regarder la réalité en face, celui-ci reflète le contenu de ce match. Les Pays-Bas étaient la meilleure équipe sur le terrain. Pendant 90 minutes, nous avons joué en-dessous de notre niveau technique, avons perdu beaucoup de ballons, beaucoup de combinaisons n’ont pas fonctionné. Devant, il y a eu beaucoup de pertes de balles, derrière beaucoup de passes n’étaient pas verticales mais destinées vers l’arrière à Manuel Neuer.

Vos changements à 1-1 n’ont pas eu l’effet escompté, bien au contraire.

JL : C’est vrai. A ce moment de la rencontre, c’était important pour moi qu’on ait plus de maîtrise du ballon, c’est pourquoi j’ai choisi de faire entrer Ilkay Gündogan et Kai Havertz. Nous avions du mal à conserver le ballon devant. Kai Havertz peut aussi bien jouer au milieu que prendre la profondeur. Ilkay et lui devaient nous permettre de mettre le pied sur le ballon. Mais malheureusement – et pas seulement à cause de ces deux changements – cela n’a pas été mieux par la suite.

Quelles conséquences de cette défaite pour la qualification pour le prochain Euro ?

JL : Cela veut dire qu’il faudra aller gagner en Irlande du Nord. Il faudra aller là-bas en étant très conquérant. Nous espérions gagner aujourd’hui, il faudra avoir le même objectif lors de notre voyage en Irlande du Nord.

Dans quelle mesure allez-vous vous changer de joueurs et de tactiques ?

JL : Pour les joueurs, on verra bien, mais en toute logique, nous devrions procéder à des changements tactiques en Irlande du Nord. Ils jouent un football totalement différent de celui des Pays-Bas. Ils jouent de façon extrêmement physique et robuste, à l’aide de longs ballons. Ils joueront avec un bloc bas qui nous laissera peu d’espace. Nous devons nous préparer à cela, et trouver une réponse tactique adéquate.

Quelle signification d’un échec pareil pour une jeune équipe encore en cours de maturation ?

JL : Nous devrons peut-être remobiliser les plus jeunes joueurs, les convaincre de leurs capacités, qu’ils peuvent et doivent faire mieux. Je suis sûr qu’il y aura une bonne réaction de l’équipe lundi.

La défense présente-t-elle suffisamment de garanties pour des matches pareils ?

JL : Nous ne manquons pas de qualités, les joueurs le démontrent semaine après semaine. Mais des jeunes joueurs comme Jonathan Tah et Niklas Süle ont naturellement encore beaucoup à apprendre.

Avec du recul, ne regrettez-vous pas de ne pas avoir aligné quatre milieux de terrain, pour avoir plus de maîtrise dans l’entrejeu ?

JL : Non, je referais les mêmes choix si c’était à refaire. Nico Schulz et Lukas Klostermann devaient nous permettre d’écarter le jeu sur les ailes. Nous avons eu nos faiblesses, mais elles ne sont pas d’ordre tactique. Ce sont plutôt les erreurs individuelles que nous avons commises qui nous ont plombés.

