Löw : « On ne peut pas remplacer tous les joueurs du jour au lendemain »

Joachim Löw a sélectionné un groupe de 24 joueurs pour les deux derniers matchs de l’équipe d’Allemagne en 2018, face à la Russie le 15 novembre à Leipzig, puis le 19 novembre face aux Pays-Bas à Gelsenkirchen. Pour DFB.de, le sélectionneur fédéral explique ses choix et regarde vers l’EURO 2020.

DFB.de : Monsieur Löw, l’équipe d’Allemagne reste sur deux défaites consécutives et a subi beaucoup de critiques après la défaite aux Pays-Bas. Malgré la nouvelle défaite quelques jours plus tard contre la France, vous aviez déclaré être satisfait de la manière, de la réaction de l’équipe. Quels enseignements avez-vous retirés de ces deux matchs ? Vos conclusions vous ont-elles influencé dans le choix des joueurs ?

Joachim Löw : Il faut aussi prendre en considération les matchs du mois de septembre, après notre coupe du monde décevante. J’ai discuté individuellement avec beaucoup de joueurs. Ils m’ont toujours dit : coach, nous savons que nous sommes meilleurs que cela, et nous voulons le prouver. C’était un bon signe, et je ne souhaitais pas mettre à l’écart des joueurs qui ont joué à un très haut niveau pour nous avec beaucoup de plaisir et de succès pendant des années. Pas maintenant, surtout que nous avons immédiatement joué contre les nouveaux champions du monde. Je voyais cela comme une opportunité à saisir. L’équipe a montré de bonnes intentions et a grandement mis en pratique ce que nous avions préparé aux entraînements. Mais le match d’Amsterdam a montré que davantage de changements étaient nécessaires. L’équipe avait besoin de sources de motivations supplémentaires de ma part.

DFB.de : C’est ce que vous avez fait en titularisant Kehrer, Gnabry, Werner, Süle, Kimmich et Sané. À Paris, six joueurs de moins de 24 ans étaient titulaires. Était-ce le début d’un rajeunissement de l’équipe ?

Joachim Löw : Pour faire grandir une équipe, on ne peut pas tout simplement remplacer tous les joueurs du jour au lendemain. Les jeunes ont besoin de repères, tant au niveau tactique que personnel. Il faut trouver un équilibre entre expérience et insouciance. À Paris, nous avons débuté un processus que nous allons désormais poursuivre dans la continuité. Cela signifie entre autres que nous allons continuer de faire de la place aux jeunes. Ils sont dans la capacité et dans l’obligation de prendre plus de responsabilités. C’est ce qu’ils veulent, nous l’avons vu à Paris. Ils ont transmis ce message sur le terrain. L’énergie de l’équipe était bonne, nous voulons construire là-dessus.

DFB.de : Quel rôle jouera le classement final de l’équipe en UEFA Nations League ?

Joachim Löw : Nous voulons bien sûr nous maintenir dans la Ligue A, mais notre grand objectif est l’EURO 2020. Nous voulons construire une puissante équipe jusque-là. Les matchs de qualification seront importants. Je suis sûr que l’équipe connaîtra encore beaucoup de changements d’ici à 2020, mais ils seront dosés, pas à pas. Il n’y a aucune raison d’aller trop vite.

DFB.de : Marco Reus et Thomas Müller font partie de vos joueurs d’expérience, mais montrent des performances très diverses en club. Comment voyez-vous cette situation ?

Joachim Löw : Je suis content que Marco connaisse à nouveau une bonne période avec le Borussia Dortmund. Il est en forme et peut aider l’équipe nationale. J’espère pour lui que cette phase se poursuivra pour lui. Thomas Müller est chez nous depuis longtemps, il sait gérer les périodes creuses. Il est une source d’énergie pour l’équipe et s’identifie immensément à la sélection. Il donne beaucoup pour l’équipe, c’est pour cela qu’il est là. Mais il doit aussi se plier aux règles de la concurrence, il le sait.

DFB.de : Qu’attendez-vous de ces matchs contre la Russie et les Pays-Bas ?

Joachim Löw : J’espère évidemment que nous offrions deux bons matchs à nos supporters après cette mauvaise année. Jouer deux fois devant notre public est une bonne opportunité. Nous voulons montrer tout notre plaisir de jouer, celui qui nous a caractérisés des années durant. Contre les Pays-Bas en particulier, nous voulons nous racheter.

[dfb]