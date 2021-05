Löw : « Nous voulons reconquérir les supporters »

Joachim Löw a procédé à sa dernière sélection pour un grand tournoi international, ce mercredi. Après avoir annoncé la liste des 26 joueurs qui disputeront l’EURO 2020, le sélectionneur, accompagné de Manuel Neuer et de Jonas Hofmann, a également répondu aux questions des supporters.

Joachim Löw sur…

…Thomas Müller et Mats Hummels : En 2018, j’ai senti que l’heure était venue de donner du temps de jeu aux jeunes joueurs, pour leur permettre de se développer. En 2010 également, nous avons connu un vrai bouleversement, et nous avons fait une grande Coupe du monde. Ce qu’il s’est passé, c’est que nous n’avons pas atteint nos objectifs en 2019-2020 et l’évolution ne s’est pas déroulée comme nous l’avions envisagée. L’EURO passe avant tout, faire un bon tournoi est notre priorité, c’est pourquoi nous avons décidé de rappeler Hummels et Müller, qui ont effectué une très bonne saison et qui peuvent apporter beaucoup à l’équipe en termes de leadership. Ils connaissent notre façon de penser et notre philosophie, sont respectés et acceptés au sein de l’équipe. Nous avons aussi réfléchi à propos de Boateng. J’ai le plus grand respect pour lui, il a fait énormément pour l’Allemagne et a été très important au Bayern la saison dernière. Mais nous avons des joueurs à notre disposition en défense qui ont livré des prestations satisfaisantes, donc nous avons décidé de rappeler uniquement Hummels.

…La liste élargie : C’est une décision judicieuse de l'UEFA. Au cours des derniers mois, nous avons vu à plusieurs reprises des joueurs devoir être remplacés au pied levé pour cause de COVID. Cette règle est logique, nous aurions pu prendre encore plus de joueurs, mais pensons que 26, c'est suffisant. Le défi est désormais le suivant : seuls 23 joueurs figureront sur la feuille de match, donc trois seront dans les tribunes. C'est une autre chose à laquelle vous devez faire attention en tant qu'entraîneur, car vous voulez maintenir l'énergie de ceux qui ne sont pas retenus à son plus haut niveau.

…L’attente et les espoirs : Nous voulons reconquérir les supporters, faire en sorte qu’ils soient de nouveau derrière nous et derrière le football allemand. Depuis 2018, nous avons vécu un tourbillon d’émotions. Nous étions tous extrêmement déçus d’être éliminés au premier tour après avoir été au sommet du football mondial. Lors de la Ligue des nations, nous n’avons pas non plus obtenus les résultats espérés. Ensuite d’autres difficultés sont arrivées avec la pandémie, puis de nouveaux des résultats qui n’étaient pas satisfaisants. L’évolution d’une équipe passe par des phases comme celle-ci. Nous savons que nous devons de nouveau convaincre les supporters. Nous voulons une équipe qui respire la joie et l’énergie, qui soit unie sur le terrain, et dans laquelle les supporters peuvent s’identifier. Notre objectif est toujours d’aller le plus loin possible. Chaque match sera une rencontre à élimination directe, cela commence contre la France. Nous devons aborder chaque partie comme si c’était la plus importante.

…La possible influence des supporters : Nous avons eu des stades vides pendant suffisamment longtemps. Les émotions, les célébrations, les applaudissements, les sifflets, les chants…font partie du football. Nous serions ravis que les spectateurs soient autorisés au stade. Cela aiderait et pousserait l’équipe.

Manuel Neuer sur…

…La préparation pour le tournoi : Nous n’avons pas beaucoup de temps à notre disposition jusqu’au coup d’envoi de l’EURO. Tout le monde a bien cet aspect en tête. Nous, les joueurs du Bayern Munich, devons encore soulever le trophée du champion et faire nos adieux à certains membres du club. Ensuite, nous nous concentrerons directement à 100% sur l’EURO.

…La présence de supporters : Cela nous pousserait encore plus, dans tous les cas. Plus il y a de gens au stade, meilleure est l’ambiance. Nous jouons pour nos supporters et nous réjouissons de leur soutien, si celui-ci est possible.

Jonas Hofmann sur…

…Sa sélection : C’était bien sûr un grand moment pour moi. C’est sensationnel de pouvoir être là. C’est mon premier grand tournoi. Cela montre la confiance que m’accorde le sélectionneur. Je vais essayer d’aider l’équipe au maximum, et d’aller le plus loin possible avec elle.

…Sa préparation émotionnelle : Il y a beaucoup d’émotions. Ce n’est pas tous les ans qu’on dispute un grand tournoi. Nous avons encore une rencontre de Bundesliga devant nous, ensuite quelques jours de libres, puis nous retrouverons l’équipe nationale. Il faudra nous préparer au mieux. Avec la France, c’est une grande équipe, avec beaucoup de qualité, qui nous attend.

[dfb]