Löw : "On peut imaginer que Kimmich, Gnabry, Havertz formeront le noyau fort de l'équipe"

Löw : "Nous voulions voir l'instinct du tueur"

L'Allemagne a battu un quart de finaliste de la dernière Coupe du monde sans encaisser de but et a brillé en première mi-temps. Après la victoire 3-0 à Leipzig contre la Russie, le sélectionneur Joachim Löw revient sur la prestation de ses jeunes attaquants, sur la défense à trois et sur le match de Ligue des nations contre les Pays-Bas lundi prochain (à partir de 20h45).

Question : Comment jugez-vous la victoire sur la Russie ?

Joachim Löw : En première mi-temps, nous avons joué avec un très bon tempo. Nous avons bien fait circuler le ballon et avons installé une bonne dynamique depuis l'arrière. Nous avons su maintenir ce dynamisme en attaque avec des courses et des ballons dans la profondeur. Deux des trois buts étaient très bien construits. Le passeur avait plusieurs possibilités.

Question : Pourquoi était-ce moins bien au retour des vestiaires ?

Löw : En deuxième mi-temps, nous n'avions plus le tempo et les espaces sur le terrain, sur la largeur comme dans la profondeur. Mais ce sont des choses qu'il faut comprendre venant de jeunes joueurs.

Question : Quelle conclusion la plus importante tirez-vous après ce match ?

Löw : Nous avons fait des courses et trouvé les espaces. C'est ce que nous avions travaillé. Nous devions être dangereux dans le dernier tiers du terrain. Nous voulions voir l'instinct du tueur. C'était important de concrétiser nos occasions. C'était un sujet permanent ces derniers jours, c'était la clé.

Question : Comment jugez-vous la prestation de Kai Havertz ?

Löw : Sa progression est bonne. Il est vraiment très bon pour son âge, il a l'air très serein. Il est très bon balle au pied. Quand on voit le troisième but, on voit qu'il a de la qualité. Il n'a que 19 ans, il est déjà très fort. Je le vois aisément jouer un rôle important lors des prochaines années.

Question : Qu'avez-vous pensé du trio d'attaque constitué de Serge Gnabry, Leroy Sané et Timo Werner ?

Löw : Ils ont, dans l'ensemble, très bien joué et ont également bien travaillé défensivement. Serge Gnabry est toujours en mouvement, il fait de bons appels. Il est également capable de mettre les autres joueurs dans les bonnes dispositions. C'est le joueur qui fait actuellement le meilleur travail en attaque.

Question : La blessure de Jonas Hector est-elle grave ?

Löw : Il a pris un gros coup sur la cheville. Les ligaments et la syndesmose vont bien, cependant. Il ne sera pas éloigné des terrains pendant longtemps.

Question : Les générations 1995 et 1996 sont particulièrement bien représentées. Que faut-il attendre de ces joueurs ?

Löw : On peut imaginer que Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Kai Havertz et les autres formeront le noyau fort de l'équipe à un moment donné. Il va falloir encore qu'ils progressent un peu. Mais ces générations de joueurs sont déjà sur la bonne voie. Ce sont des joueurs qui se connaissent depuis longtemps et qui peuvent servir de fondations à l'équipe en permanence.

Question : Vous avez à nouveau joué avec une défense à trois. Est-ce l'option numéro un à l'avenir ?

Löw : Pas en permanence. Nous avons également de bonnes expérience avec la défense à quatre. La défense à trois est une variante, elle a ses avantages tout comme ses inconvénients. C'est bien de pouvoir jouer avec les deux formations.

Question : Qu'attendez-vous du match de Lundi contre les Pays-Bas ? Ils vous avaient battus 3-0 au match aller...

Löw : Nous devons nous rattraper par rapport au match aller et nous ferons tout notre possible pour gagner ce match.

[sid]