Löw : « Nous souvenir de nos forces »

Les réactions du sélectionneur et de Toni Kroos, Mats Hummels et Oliver Bierhoff après la défaite surprise de la Mannschaft 1-0 face au Mexique, première défaite inaugurale de l’équipe d’Allemagne en Coupe du monde depuis 36 ans.

Joachim Löw : Nous sommes naturellement déçus d’avoir perdu. Une défaite au premier match n’est pas une situation habituelle pour nous. Nous devons y faire face, le tournoi est encore long. Nous n’avons pas bien joué en première mi-temps, avons perdu beaucoup de ballons. Nous n’avons pas vu la fluidité du jeu qui caractérise cette équipe et que j’attends de mes joueurs. En deuxième mi-temps, les Mexicains ont joué bas, ils jouent extrêmement vite en contre. Nous avons dû faire de longues courses vers l’arrière et n’avons pas été à fond sur nos actions offensives, d’où de nombreuses pertes de balles. Si nous parvenons à tirer davantage au but, nous aurons moins de problèmes. Le bon état d’esprit était là à 100%, mais nous ne sommes pas rentrés dans notre match, avons couru derrière le ballon et avons ainsi perdu en confiance. Nous devons nous souvenir de nos forces. Je suis certain que nous montrerons une réaction.

Toni Kroos : En première mi-temps, nous n’avons pas trouvé de solutions pour mettre à mal le jeu des Mexicains. Nous étions meilleurs après la pause, le Mexique paraissait un peu fatigué et a laissé des espaces. Nous avions plusieurs possibilités de marquer au moins une fois. Mais avec autant de pertes de balle, il devient difficile de marquer. Nous sommes évidemment sous pression. Il faut prendre six points en deux matchs.

Mats Hummels : Ça n’a pas été facile aujourd’hui, nous avons malheureusement joué comme contre l’Arabie Saoudite en match amical. Beaucoup de ballons perdus et une organisation qui n’allait pas toujours. Le Mexique nous a contrés sans pitié. C’est une bonne chose d’avoir reçu cet avertissement ; désormais, nous sommes dans l’obligation de gagner nos deux prochains matchs. Je pars du principe que nous montrerons autre-chose contre la Suède et la Corée du Sud.

Oliver Bierhoff : Nous n’avons pas fait assez. Nous avons tenté de renverser la vapeur en deuxième mi-temps mais n’étions pas assez tranchants. Nous savions qu’il était difficile de rester champion du monde, et désormais, nous en avons fait directement l’expérience.

