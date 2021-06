Löw : « Nous pouvons mieux faire »

Pas d’excès d’enthousiasme pour Joachim Löw, qui a assisté lundi soir à la large victoire 7-1 de ses protégés face à la Lettonie à Düsseldorf, pour le dernier match de préparation avant l’entrée en lice de la Mannschaft à l’EURO 2020. Retrouvez ici les principales déclarations du sélectionneur.

Joachim Löw au sujet…

… de la qualité du match : Nous avons essayé de remédier à certains problèmes offensifs et défensifs, et les joueurs l’ont fait de façon concentrée. Nous avons montré que nous étions capables de récupérer rapidement le ballon derrière. Nous avons concrétisé nos occasions, avons fait de bonnes courses. C’est le résultat de nos nombreuses et intenses séances d’entraînement.

… de la réduction du score lettone : Le but concédé m’irrite quelque peu. Nous aurions dû mieux défendre sur cette longue touche. L’équipe a fait un bon match, mais nous pouvons mieux faire.

… de l’entente entre Thomas Müller et Kai Havertz : Il y avait une bonne harmonie entre les deux. Nos joueurs ont beaucoup pris la profondeur, ce qui a libéré des espaces. Les joueurs ont pris leurs postes, et il y a donc eu beaucoup de bonnes actions offensives.

… du replacement de Joshua Kimmich sur le côté droit : Sa force est précisément de savoir s’adapter immédiatement à une nouvelle tâche. C’était un test, je l’ai prévenu la veille du match. Lukas Klostermann ne pouvait pas jouer, et Jo a très bien rempli son rôle.

… de ses titulaires pour le match contre la France : L’adversaire sera d’un calibre très différent. Nous voulons maintenir cette intensité encore quelques jours afin que les joueurs se battent pour leur place.

… des axes de travail pour les prochains jours : Nous irons encore plus en détail. Les thèmes seront les mêmes. Défensivement : trouver des solutions adaptées, défendre un espace, défendre en pressant, les duels. Offensivement : jouer dans un espace, ouvrir un espace, libérer un espace. Dans le football moderne, les espaces libres sont extrêmement rares. C’est là le plus important, quel que soit le système tactique.

… de la confiance engrangée avant le match contre la France : Il ne faut pas croire que le travail est fait. Il ne fait que commencer. Contre le France, les choses peuvent aller très vite après la moindre baisse d’attention. La France sera un autre adversaire, avec une pression différente. Il n’y a pas de comparaison à faire avec aujourd’hui.

[dfb]