Löw : « Nous pouvons encore retourner la situation »

Après la défaite 1-0 de l’Allemagne face à la France pour son entrée dans l’EURO 2020, le sélectionneur est revenu sur la rencontre et s’est livré sur les objectifs de l’équipe pour la suite de la compétition.

Question : Quelle est votre analyse après la défaite 1-0 contre la France ?

Joachim Löw : C’était un match extrêmement intensif, très tendu, les deux équipes ont livré une très bonne prestation. Personne n’a fait de cadeau à l’adversaire. Nous avons tout donné, jusqu’au bout. Nous ne pouvions pas empêcher toutes les contre-attaques, mais dans l’ensemble nous y sommes bien parvenus.

Question : C’est un but contre son camp de Mats Hummels qui a fait la différence…

Löw : On ne peut pas lui faire de reproche, c’est de la malchance. C’est décevant de perdre sur un but contre son camp, mais nous étions vraiment bien dans le match. L’équipe a montré de la volonté, a remporté beaucoup de duels. Il nous a seulement manqué un but. C’est ce sur quoi il faudra travailler. Si nous conservons le même état d’esprit, je suis optimiste pour les deux prochains matchs.

Question : Le travail offensif était l’un des points central de la préparation. Le rendement n’a-t-il pas été décevant ?

Löw : C’est un aspect que nous travailler dans les prochains jours. La France est tout de même championne du monde et possède la meilleure défense depuis deux, trois ans. Ils ont joué relativement bas. Peut-être que certains corners étaient trop courts ou trop longs. Nous devrons analyser comment nous améliorer dans ce domaine, il faudra marquer contre le Portugal.

Question : Les remplaçants n’ont pas fait la différence. Pourquoi ?

Löw : On peut se dire que les joueurs qui sont entrés en jeu n’ont pas été aussi efficaces que nous l’aurions espéré. Mais la France est très forte, ils étaient très bas sur le terrain après l’ouverture du score, nous avions peu d’espace, c’est comme ça. Ce n’était pas facile de développer notre jeu dans le dernier tiers du terrain.

Question : Ce maque d’efficacité vient-il également du système de jeu ? Manquait-il un joueur offensif ?

Löw : Non. Au lieu de quatre, nous n’avions que trois défenseurs. Robin Gosens et Joshua Kimmich étaient des ailiers très offensifs. Ils ont effectué quelques bons centres, parfois un peu trop haut – nous avions prévu de plutôt jouer au sol, car la France nous est supérieur dans le jeu aérien. Les deux ont fait un très gros travail sur leur côté. Nous avions suffisamment de force offensive sur le terrain. Mais il faudra que nous arrivions à mieux nous trouver.

Question : Leon Goretzka n’était pas dans le groupe. Sera-t-il prêt contre le Portugal ?

Löw : Il a dit qu’il avait encore besoin de deux, trois entraînements pour se sentir prêt à aider l’équipe. Il sera une bonne option en cours de match.

Question : Qu’est-ce qui vous rend optimiste avant ce duel face au tenant du titre ?

Löw : Nous avons perdu et nous sommes tous déçus. Mais rien n’est fini. Il nous reste deux rencontres, nous pouvons encore retourner la situation.