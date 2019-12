Löw : « Nous n’avons pas perdu espoir »

Renaissance d’une certaine idée de l’équipe d’Allemagne : archi-dominée en seconde mi-temps face aux Pays-Bas (3-2) dimanche soir, la Mannschaft a réussi à trouver les ressources pour renverser une situation difficile et finalement s’imposer en toute fin de match. Le sélectionneur Joachim Löw a répondu aux questions à la suite de cette première victoire à l’extérieur contre les Oranje depuis 1996.

Question : Monsieur Löw, êtes-vous satisfait des débuts réussis de votre équipe en qualifications pour l’EURO ?

Joachim Löw : Je félicite l’équipe d’avoir pris trois points contre ce qui est sans doute notre adversaire le plus difficile. Je pense que notre football était excellent en première mi-temps.

Question : Pourquoi l’équipe a-t-elle baissé en régime après la pause ?

Joachim Löw : Le problème a été de concéder un but aussi rapidement. Nous n’avons ensuite plus réussi à briller dans le jeu, dans les combinaisons. Mon équipe a montré plus de combat, d’engagement et de passion. Mais j’ai toujours eu le sentiment que nous pouvions gagner le match sur une action, sur une bonne situation offensive. Nous n’avons pas perdu espoir.

Question : Est-ce une vengeance personnelle après les critiques dont vous avez fait l’objet ?

Joachim Löw : Je ne le vois pas comme une vengeance. Je suis là depuis si longtemps, je sais gérer les critiques, les filtrer et les analyser. Il y a beaucoup de choses que je ne considère même pas comme des critiques. Nous avons vécu beaucoup de déceptions l’an dernier. Mais quand l’équipe fait aussi bien son travail, je suis très satisfait, peu importe ce qui se dit.

Question : Cette victoire est-elle un soulagement ?

Joachim Löw : Je suis bien sûr très content intérieurement. Nous avons enfin eu la chance de notre côté, celle qui nous manquait lors des matchs précédents. Nous avons mis le turbo.

Question : En quoi cette victoire sera-t-elle importante pour la progression de l’équipe ?

Joachim Löw : Une telle victoire contre les Pays-Bas va aider cette nouvelle équipe à croire en elle-même. Les hauts et les bas qu’elle a vécu sur le terrain sont également importants pour l’expérience. C’est une victoire qui fera du bien lors des semaines et mois à venir. Mais je sais aussi qu’il reste du travail.

Question : Pourquoi Marco Reus n’a-t-il pas débuté la partie ?

Joachim Löw : Marco avait des problèmes à la cuisse et n’a pas pu effectuer le dernier entraînement à 100%. Nous avons donc décidé : si nous devons prendre un risque, nous le ferons, mais pas pour 90 minutes.

Question : Quelle était l’idée derrière le trio offensif Gnabry-Sané-Goretzka ?

Joachim Löw : Nous voulions attaquer tôt avec trois joueurs. Leur jeu était assez variable. Serge et Leroy ont été excellents. Serge s’est souvent imposé au duel contre Virgil Van Dijk, il a gardé des ballons et s’est montré dangereux, tout comme Leroy. Leon a dû effectuer davantage de tâches défensives.

Question : Manuel Neuer a-t-il confirmé sa place de gardien numéro 1 ?

Joachim Löw : Manu a effectué deux ou trois superbes arrêts. Il a aussi montré beaucoup de présence. C’était un super match de sa part.

[dfb]