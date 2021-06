Löw : « Nous n’avons jamais douté »

Le sélectionneur Joachim Löw s'est montré satisfait après la belle performance de son équipe, qui s'est imposée 4-2 face au Portugal hier soir. Le technicien de 61 ans veut désormais se concentrer sur le duel face à la Hongrie, mercredi à 21h.

Question : Monsieur Löw, quel bilan tirez-vous après la victoire 4-2 face au Portugal ?

Joachim Löw : C'était un très bon match de notre part, contre une équipe du Portugal très forte, notamment en contre-attaque. Nous avons fait preuve de caractère, surtout après l'ouverture du score. Nous n'avons jamais baissé les bras tout en gardant notre calme. Nous avons continué avec la même dynamique, avec la même intensité, et nous nous sommes ainsi créé un certain nombre d'occasions. Les Portugais ont été souvent mis en difficulté défensivement.

Question : Vous avez joué de manière très offensive ? Était-ce voulu de votre part, ou est-ce venu des joueurs ?

Löw : La consigne était d'être beaucoup incisif devant. C'est exactement ce que les joueurs ont fait. Ils ont su utiliser les espaces, mettre l'intensité qu'il fallait. Il était important de montrer aux Portugais que nous ne voulions pas subir le jeu.

Question : Qu'avez-vous pensé de la performance des ailiers Kimmich et Gosens ?

Löw : Nous avions prévu de créer du danger en passant par les côtés. Nous connaissions les points faibles du Portugal en défense. Les deux ont joué volontairement plus haut que contre la France, c'est ce qui nous permis d'avoir des espaces dans le dos de leurs défenseurs. Ils ont fait un excellent match, dans la préparation des actions et aussi à la conclusion dans le cas de Gosens. Nous connaissons ses qualités dans ce domaine.

Question : Quelle genre de personne est Gosens ?

Löw : Il est très apprécié dans le groupe, parce que c'est quelqu'un d'ouvert et qui communique beaucoup. Sur le terrain, il ne compte jamais ses efforts. Il se bat avec la même force pour les causes qui lui sont chères. Il s'est rapidement intégré chez nous et fait désormais partie intégrante de l'équipe.

Question : Cette victoire permet-elle de lancer réellement le tournoi ?

Löw : Je ne sais pas. Évidemment, un tel succès renforce la confiance. Mais nous n'avons jamais douté. Nous savions ce que nous pouvions améliorer. La prochaine rencontre sera peut-être encore plus disputée, parce que la Hongrie joue avec un bloc assez bas et défend à huit, voire neuf. Nous devons avancer pas à pas. Il y a suffisamment de bonne équipes dans cet EURO. Mais eux chez qui tout a parfaitement fonctionné au cours des deux premiers matchs ont rarement gagné le tournoi au final.

Question : Les joueurs ont échangé avec leurs familles et leurs amis après le match. Avez-vous aussi cette possibilité ?

Löw : Bien sûr, j'ai des contacts avec ma famille et mes amis. Mais cela se réduit au minimum. On s'écrit des messages, mais directement après on se remet au travail. Il n'y a pas un jour où l'on peut vraiment se couper. Nous devons absolument être performants contre la Hongrie, donc il ne reste plus beaucoup de temps et il y a beaucoup de choses dont nous devons nous occuper.

Question : Certains joueurs ont été touchés et ont dû quitter le terrain avant la fin de la rencontre. Comment se sentent-ils ?

Löw :Le tendon de la rotule de Mats Hummels lui cause de nouveau des problèmes, pour Gosens ce sont les adducteurs et Ilkay Gündogan le mollet après un coup. Nous ne voulions pas prendre de risques. Si c'est un problème musculaire, c'est toujours dangereux. Mais je ne pense pas que ce soit grave. Si tout va bien, tout le monde devrait être de retour la semaine prochaine.