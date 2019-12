Löw : « Nous étions au niveau de la France »

Malgré une prestation avec beaucoup d’engagement, l’équipe nationale d’Allemagne n’a pas réussi à s’imposer en France. Dans ce troisième match de Ligue des nations, la sélection de la DFB s’est inclinée à Paris sur le score de 1-2. Après ce match au Stade de France, DFB.de a recueilli les réactions de l’entraîneur Joachim Löw, du président de la DFB Reinhard Grindel ainsi que de Manuel Neuer, Nico Schulz et Serge Gnabry.

Joachim Löw : Nous ne devons pas être déçus après ce que nous avons montré ce soir. Nous étions totalement au niveau du champion du monde. Nous aurions dû marquer un deuxième but en première mi-temps, nous n’avons donc pas été récompensés de la bonne copie que nous avons livrée. La France possède de nombreuses qualités – nous l’avons encore vu aujourd’hui. Ils marquent deux buts en ayant peu d’occasions. Nous pouvons apprendre de cette efficacité. Cela me réjouit que nous ayons fait preuve de courage après notre mauvais résultat contre les Pays-Bas. Mais on voit aussi qu'un changement radical doit être introduit successivement. Les jeunes joueurs n’ont pas encore l’expérience pour réussir sur la durée. Ce que j’ai vu aujourd’hui me rend courageux pour l’avenir.

Reinhard Grindel : C’était une très bonne prestation de la part de l’équipe. Qu’on puisse encaisser un tel but d’Antoine Griezmann, cela peut arriver. Le penalty est évidemment plus amer. Ce qu’a montré cette jeune équipe ce soir est quelque chose qui nous rend optimistes pour l’avenir. C’est une prestation sur laquelle nous allons pouvoir nous baser.

Manuel Neuer : La défaite n'est pas belle à voir. Juste au moment où nous menions 1-0 et où nous avions tout sous contrôle. Nous avons fait les efforts, mais nous n'avons pas été récompensés par le but du 2-0. Jogi et son staff avait un plan bien défini. En fait, ce plan a fonctionné. Le résultat ne reflète pas le déroulement de la partie.

Nico Schulz : Nous avons très bien joué et avons été bons défensivement. Il s’agit tout de même d’une déception de ne pas avoir gagné ici. Nous n’avons pas laissé passer grand-chose, ce qui n’est pas si évident contre la France.

Serge Gnabry : Je pense qu’en aucun cas nous n’avons été moins bons que la France. Nous avons bien posé notre jeu. C’était dur de sortir par derrière. Si nous avions mieux joué les contre-attaques, nous aurions même pu mener 2-0.

[dfb]