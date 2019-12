Löw : « Nous devons raviver les émotions et la fierté »

Juste après son discours et la table ronde avec la présidence de la DFB, le sélectionneur Joachim Löw s’est exprimé auprès des médias vendredi devant le siège de la DFB à Francfort. DFB.de était présent pour recueillir ses réactions.

DFB.de : Monsieur Löw, comment s’est passée la réunion avec les membres de la direction de la DFB ?

Joachim Löw : J'ai trouvé la discussion très constructive et utile. C’est également bon pour nous de connaître le point de vue des membres de la présidence. Je pense que nous avons été en mesure de faire savoir à la présidence que nous avons abordé l'analyse en cours de manière très approfondie, ouverte, sérieuse et autocritique. Nous y travaillons depuis longtemps, pas seulement depuis les derniers jours, mais depuis notre élimination. Nous avons collecté et évalué de nombreuses données. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, nous avons récemment organisé un atelier de deux jours avec l’ensemble du staff de la DFB. Une complète remise à neuf doit prendre en compte l'ensemble de la Coupe du monde, et ces enseignements sont également importants afin de définir plusieurs approches quant à la suite de notre travail. La Coupe du monde ne s’est terminée que le week-end dernier. Nous aurions d’ailleurs analysé le tournoi en Russie de cette manière même si nous n'avions pas été éliminés dès la phase de poules. Nous l'avons également fait de manière aussi poussée après le Brésil. C’est bien pour nous dans le staff que la direction partage cette démarche, continue de nous soutenir dans cette voie et qu'elle soit derrière nous.

DFB.de : Quelle est la suite du programme ?

Löw : Il était tout d’abord important pour moi de ne pas réagir immédiatement à la déception. Surtout dans de telles situations, il faut garder la tête froide, un peu de distance aide. Une distance à la fois temporelle, spatiale et émotionnelle. Cela vaut également pour les joueurs. Je reste en contact avec beaucoup, je sais qu'ils sont aussi très occupés et qu'ils se font beaucoup de soucis. Je leur ai conseillé de d'abord prendre de la distance. Ils reviennent peu à peu de vacances et commencent la préparation avec leurs clubs. J'aurai plusieurs conversations individuelles par la suite, cela fait partie du traitement mutuel avec respect. Ce qui est sûr, c’est que nous présenterons des approches concrètes avant le début de la nouvelle saison internationale.

DFB.de : Quelles sont les conclusions les plus importantes de cette Coupe du monde, par quoi voulez-vous commencer concrètement ?

Löw : Il y a beaucoup d'aspects mais il y a devant nous encore beaucoup de travail de détail, que nous continuerons à faire durant les prochaines semaines avec beaucoup d'énergie. Deux points très importants sur lesquels nous voulons commencer sont l'attitude et notre manière de jouer. Nous devons de nouveau arriver, comme les années précédentes, à ce que nos joueurs représentent l’Allemagne avec joie, plaisir et passion – que ce soit sur et en dehors du terrain. Bien sûr, c'est aussi ma mission en tant qu’entraîneur de raviver cette flamme, cet enthousiasme, le dévouement, les émotions, la fierté. Et nous devons incorporer toutes ces conclusions dans notre style de jeu et les aiguiser, notamment au regard des tendances actuelles du football mondial.

DFB.de : Que souhaitez-vous faire pour les deux prochains matchs internationaux en septembre ?

Löw : Nous voulons évidemment nous présenter différemment en septembre et offrir un toute autre visage par rapport à celui montré dernièrement en Russie.

