Löw : « Nous avons appliqué notre jeu à la lettre »

Après sa victoire 6-1 contre l’Irlande du Nord, la Mannschaft est assurée d’être placée dans le chapeau 1 du tirage au sort de l’EURO 2020. Les réactions d’après-match, collectées par DFB.de.

Joachim Löw : J’ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match, nous avons appliqué notre jeu à la lettre et continué d’attaquer après le 3-1. L’Irlande du Nord a marqué tôt, mais nous ne nous sommes pas laissés impressionner. Ce n’était pas facile, car ils défendaient parfois avec neuf joueurs derrière. Nous voulions montrer que nous étions capables de tenir notre rang pendant 90 minutes, contrairement aux matchs face aux Pays-Bas et l’Argentine, contre qui nous avons mené au score sans parvenir à imposer notre jeu jusqu’au bout.

Serge Gnabry possède une classe incroyable, il est dangereux, collectif, il ouvre des espaces, il change son placement et est excellent dans la finition. Jonas Hector a été très bon, est beaucoup monté dans son couloir, a attaqué intelligemment. Leon Goretzka parvient toujours à se créer des occasions d’une manière ou d’une autre. C’est un milieu de terrain dangereux devant le but, il est imprévisible. Les quatre chapeaux ont de bonnes équipes, le Portugal est même dans le chapeau 3. Nous allons pouvoir disputer nos trois matchs de groupe à Munich, c’est une bonne chose. En 2012, nous étions dans un groupe avec les Pays-Bas, le Danemark et le Portugal. Ce n’est pas un désavantage, car la concentration est tout de suite au maximum.

Serge Gnabry : Je donne mon maximum à chaque match. Je n’aime pas que l’on parle de période de transition. Nous avons bien sur une équipe jeune, nous nous entendons très bien. Nous montrons du beau football. Nous n’avons pas toujours gagné en milieu d’année, mais ça va mieux désormais. Je pense que nous pouvons aborder le tournoi avec confiance.

Leon Goretzka : Nous voulions finir l’année sur une bonne note, qui va durer jusqu’aux matchs du mois de mars. Les victoires sont importantes pour les jeunes équipes. Il a fallu être patient au début, car ils ont défendu comme au handball. En deuxième mi-temps, nous avions des espaces et en avons profité. Cette équipe va continuer à grandir. J’ai appris que grâce à cette victoire, nous allons jouer tous nos matchs de poule à Munich. C’est super, nous aurons un douzième homme derrière nous.

[dfb]