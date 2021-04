Löw : « Nous allons tout analyser »

Pour son dernier match de qualification en tant que sélectionneur, Joachim Löw a vu son équipe s’incliner contre la Macédoine du Nord. Le technicien de 61 ans analyse ce revers et se livre sur l’EURO à venir.

DFB.de : Monsieur Löw, comment jugez-vous cette défaite ?

Joachim Löw : Nous sommes immensément déçus après ce match. C’est un grand coup derrière la tête. Nous n’avons pas su développer notre jeu. Nous n’avons pas réussi à mettre de l’intensité, à aller vite de l’avant avec le ballon. Nous avons commis beaucoup d’erreurs dans la construction. Nous n’avons pas trouvé de solution face à un bloc bas. Par ailleurs, nous avons subi des contre-attaques que nous ne sommes pas parvenus à contenir.

DFB.de : Pourquoi n’avez-vous pas réussi à changer cela ?

Löw : Nous avons manqué de dynamique et de vivacité. Une certaine fatigue s’est faite ressentir. Le problème, c’est que certains joueurs gardaient le ballon trop longtemps. Ça n’allait pas assez vite.

DFB.de : Votre équipe a encore manqué de nombreuses occasions. Comment comptez-vous corriger cela ?

Löw : Il n’y a pas de recette miracle. Nous pouvons travailler cet aspect, mais pas dans les conditions d’une compétition officielle. Nous avons manqué de confiance dans le dernier geste. À un partout, Timo Werner a eu une chance monumentale. Il s’en veut sûrement lui-même. Cela a été un coup dur pour l’équipe. Nous devrons l’analyser et en parler entre nous.

DFB.de : Les victoires contre l’Islande et la Roumanie étaient-elles des mirages ?

Löw : Ce n’étaient pas des mirages. Tout le monde a pu voir que l’équipe a fait de bonnes choses au cours de ces deux matchs. Nous avons laissé peu de possibilités à nos adversaires. Cette fois-ci, c’était différent. Il faut continuer à travailler. Nous devons nous stabiliser, ce que nous ne sommes pas parvenus à faire. Nous devons l’accepter et en tirer toutes les conséquences.

DFB.de : Après ce nouveau revers, est-ce désormais le moment de rappeler Thomas Müller et Mats Hummels ?

Löw : La réponse ne dépend pas du match. La décision sera prise en mai. Nous prenons une pause après une défaite qui nous fait mal. Je dois réfléchir à la manière de nous améliorer. Nous n’avons pas le droit de perdre espoir et nous devons nous concentrer sur nos forces. Nous pouvons faire un bon tournoi, il nous faudra simplement plus de constance. Les prochains jours et les prochaines semaines, nous allons avancer dans notre réflexion de manière intensive. Nous allons tout analyser.

[dfb]