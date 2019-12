Löw : « Neuer peut effectuer tous les exercices »

La Mannschaft a effectué ses premières séances d’entraînement suite à son arrivée à Eppan (Sud-Tyrol) mercredi. Aujourd’hui en conférence de presse, le sélectionneur Joachim Löw a fait le point, notamment sur Manuel Neuer et Jérôme Boateng.

Joachim Löw au sujet…

… de Manuel Neuer : Il s’est entraîné normalement au Bayern Munich pendant une semaine. C’est pareil ici avec nous, il peut effectuer tous les exercices, quelle que soit l’intensité. Nous allons attendre, juger sa situation jour après jour, discuter. S’il est absolument au top et s’il a le sentiment d’être à 100% de ses capacités, alors il pourra venir en Russie. Si des problèmes apparaissent, nous verrons, mais il n’y en a pas pour l’instant, même sur les exercices de grande intensité comme les sauts. Pour l’heure, tout se passe parfaitement bien.

… de Jérôme Boateng : Jérôme n’est pas encore certain de pouvoir nous rejoindre vendredi. Il aura un dernier contrôle médical demain, à la suite duquel nous saurons s’il vient demain ou quelques jours plus tard. Il s’est entraîné et est presque à 100%. Avec une telle blessure musculaire, nous ne voulons pas faire d’erreur. Jérôme est continuellement pris en charge par les médecins du Bayern et tout se déroule comme prévu. Je ne fixe pas encore de dates, mais il reprendra progressivement l’entraînement avec nous au cours de la semaine prochaine.

… des attaquants de l’équipe : Le type d’attaquant dépend de l’adversaire. La question est toujours : comment créer des espaces, puis les voir ? Nils Petersen, Mario Gomez et Timo Werner ont tous des qualités différentes. Je trouvais important de débuter le stage d’entraînement avec trois attaquants, afin de voir ce qui pouvait coller. J’ai aussi voulu observer Nils Petersen, que je n’avais encore jamais sélectionné. Je veux voir ce qu’il fera pour se mettre au niveau. Il a joué une très bonne saison, je pense qu’il est capable de réaliser beaucoup de choses. Il est bon techniquement et possède le don, comme les autres, de pouvoir marquer avec très peu d’occasions.

… des qualités de Toni Kroos : La Coupe du monde 2014 l’a fait mûrir, tant au niveau de son football que de sa personnalité. Depuis qu’il joue à l’étranger, il a franchi un cap. Toni est quelqu’un de calme, avec les idées claires et l’envie de faire les choses lui-même. Il est incroyablement professionnel et autonome. Il est toujours en forme et peut jouer presque tous les matchs sans donner l’impression d’être fatigué. Il doit cela à ses excellentes qualités techniques et à son professionnalisme. Il est un joueur-clé pour nous car il peut dicter le rythme d’un match. Il ne donne jamais l’impression d’être nerveux : toujours calme et détendu, que ce soit avant un match de championnat ou avant une finale. C’est ce qui fait de lui un joueur spécial.

… du rythme de la préparation : J’ai téléphoné à presque tous les joueurs la semaine dernière. J’ai donné la possibilité à ceux qui ont joué le weekend dernier de nous rejoindre deux jours plus tard. La plupart d’entre ont accepté l’offre, sauf Sami Khedira et Julian Draxler, qui voulaient absolument arriver mercredi avec le reste de l’équipe. Pour l’instant, l’heure est au rééquilibrage. Nous devons ramener à un niveau homogène des joueurs qui n’ont pas connu le même rythme ces dernières semaines. J’aimerais ensuite commencer les entraînements collectifs et tactiques à partir de samedi ou dimanche.

… de la liste des 23 : Nous allons nous asseoir et en discuter à la fin. Nous n’avons dit à aucun joueur qu’il n’était ici que provisoirement. Tous doivent avoir la même chance, nous ne voulons faire douter personne. Nous attendons de voir si des joueurs se blessent, comme cela s’était produit dans le passé. Lundi et mercredi, nous jouerons contre les U20. Dans un stage de préparation pour une coupe du monde, chaque joueur est extrêmement motivé et veut prouver qu’il peut faire partie de la liste. La décision sera communiquée peu de temps avant le dernier délai.

… de Mesut Özil et Ilkay Gündogan : Nous avons bien discuté, c’était l’idée d’Ilkay d’aller voir le président de la république fédérale. Le sujet a été mis sur la table et selon moi, il est désormais derrière nous. Ce n’est plus un sujet de discussion au sein de l’équipe non plus. Le sportif et la coupe du monde repassent au premier plan.

… de l’arrivée à Eppan : Bravo à la région du Sud-Tyrol. Tout ce dont nous avions discuté au préalable a merveilleusement été mis en place. Nous étions déjà venus en 2010 et 2014, et nous nous sentons toujours très bien ici. Les conditions sont optimales : nous sommes près du terrain, la pelouse est en très bon état, l’hôtel est bon et ne manque de rien, les chemins à parcourir sont courts. C’est ce qu’il y a de mieux pour effectuer une bonne préparation. Les joueurs s’y sentent très bien.

