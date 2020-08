Löw : « Ne pas surcharger les joueurs »

Le sélectionneur Joachim Löw suivra avec attention la finale de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain dimanche soir, à Lisbonne. Dans la capitale portugaise, de nombreux joueurs de la Mannschaft seront sur le terrain. Pour DFB.de, Löw évoque cette finale très attendue et ses préparatifs pour les matchs internationaux de septembre, pour lesquels il se privera de plusieurs joueurs importants.

DFB.de : Monsieur Löw, le football allemand vit en ce moment une très belle période. Le RB Leipzig s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions après avoir battu l’Atlético Madrid, et le Bayern Munich affrontera en finale le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel. Votre ancien assistant Hansi Flick pourrait bien remporter sa première Ligue des champions. Comment jugez-vous ces performances ?

Joachim Löw : Je me suis d’abord beaucoup réjoui pour le RB Leipzig de Julian Nagelsmann et le Bayern de Hansi. Depuis 2013, on n’avait plus vu deux équipes allemandes en demi-finale de la compétition. C’est un signal fort de la part du football allemand. Jürgen Klopp a soulevé la coupe la saison dernière, et ce sera au tour d’un autre entraîneur allemand de le faire cette saison. On ne peut que s’en réjouir. Thomas Tuchel ne m’en voudra pas si j’affirme que ma joie serait d’autant plus grande si c’est le Bayern Munich qui s’impose, en raison des liens particuliers d’amitié qui me lient à Hansi. Cependant, Thomas mériterait lui aussi la victoire. Selon moi, il dirige Paris avec une grande flexibilité tactique et beaucoup de beau jeu. Pour moi, ce sera du 50-50. Si les deux équipes montrent ce dont elles sont capables en termes d’offensive, de jeu collectif et de tactique, alors nous aurons droit dimanche à un véritable festival.

DFB.de : L’équipe d’Allemagne s’apprête à reprendre la compétition, et vous préparez en ce moment votre liste de joueurs pour les matchs de l’UEFA Nations League contre l’Espagne le 3 septembre et la Suisse le 6 septembre. Que pouvez-vous nous dire concernant vos préparatifs ?

Joachim Löw : Nous attendons intentionnellement de voir cette finale de Ligue des champions, puis nous publierons notre liste ce mardi, par respect envers ce match et les deux équipes. Selon moi, il est plus correct de laisser les gens se concentrer à 100% sur cet événement.

DFB.de :Comment abordez-vous le prochain rassemblement ?

Joachim Löw :Nous ne nous sommes plus vus depuis longtemps, les joueurs, le staff. J’ai très hâte de travailler à nouveau sur le terrain avec mes joueurs. Mais la pandémie fait que certaines choses ont dû et doivent être prises plus au sérieux que le football, et nous en sommes conscients. En ce sens, nous sommes reconnaissants envers les autorités politiques et sanitaires d’avoir rendu possibles la reprise des matchs. En ce qui concerne mes préparatifs, j’ai pris la décision suivante : pour les matchs de septembre, je ne sélectionnerai pas les joueurs qui ont dû faire face à une surcharge de matchs en raison de la reprise de la Bundesliga et du tournoi final à Lisbonne. Nous voulons leur laisser le temps nécessaire pour récupérer. Concrètement, ceci concerne Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry et Leon Goretzka du Bayern Munich, ainsi que Marcel Halstenberg et Lukas Klostermann du RB Leipzig. La situation est différente pour les Parisiens Julian Draxler et Thilo Kehrer, mais aussi pour Leroy Sané et Niklas Süle. Ce sont des joueurs qui ont connu des absences sur blessure, et des périodes sans temps de jeu régulier. Ils doivent retrouver le rythme des entraînements et de la compétition.

DFB.de : Qu’est-ce qui vous pousse à prendre cette décision ?

Joachim Löw : Avec l’EURO en perspective l’été prochain, je trouve important que les joueurs soient reposés, frais et bien régénérés – physiquement et mentalement – avant d’entamer la saison prochaine avec leurs clubs. Ils doivent avoir la possibilité de couper avec le quotidien et de trouver de la quiétude. La saison prochaine sera longue et éprouvante. Les grands joueurs ont des emplois du temps extrêmement chargés, et l’EURO, qui sera notre point culminant de la saison, arrivera en dernier. Nous aurons besoin de joueurs encore capables d’être au top. Nous devons veiller à ne pas surcharger les joueurs.

