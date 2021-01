Löw meilleur sélectionneur, Neuer meilleur gardien, Marozsan meilleure meneuse

Double distinction honorifique pour la Mannschaft. Le sélectionneur Joachim Löw a été élu meilleur sélectionneur national de la dernière décennie par la Federation of Football for History & Statistics (IFFHS). Le capitaine de l’équipe d’Allemagne, Manuel Neuer, a quant à lui décroché la première place au classement des « Meilleurs gardiens de but » entre 2011 et 2020. Son coéquipier en sélection, Marc-André ter Stegen, est arrivé huitième.

Lionel Messi a quant à lui été élu meneur de jeu de la décennie, devant Toni Kroos (cinquième) et Mesut Özil (huitième). La catégorie du meilleur entraîneur de club a été remportée par l’Argentin Diego Simeone (Atlético Madrid) ; Jürgen Klopp (FC Liverpool) est arrivé troisième.

Chez les femmes, Dzsenifer Marozsan a été élue meneuse de jeu de la décennie, devant la Brésilienne Marta et la Française Camille Abily. Sa coéquipière en équipe d’Allemagne féminine Lena Goeßling est arrivée sixième de cette catégorie.

[dfb]