Löw : « Marco Reus ne jouera pas »

Joachim Löw et Serge Gnabry se sont exprimés ce mercredi en conférence de presse à Leipzig, la veille du match amical entre l’équipe d’Allemagne et la Russie (coup d’envoi à 20:45) à la Red Bull Arena. DFB.de a regroupé les principales déclarations.

Joachim Löw au sujet…

… de la situation de Marco Reus : Marco Reus ne pourra malheureusement pas jouer. Il souffre d’une contusion au métatarse et a la cheville gonflée. Il ne s’entraînera pas aujourd’hui, cela n’aurait pas de sens. Pour le match de lundi, nous verrons. Il est prévu qu’il reprenne la course ce jeudi. Nous verrons ensuite jour après jour. Tous les autres joueurs sont disponibles.

… du départ de Julian Draxler : Il vit actuellement un deuil familial. Mais il est possible qu’il nous rejoigne pour le match face aux Pays-Bas.

… de l’équipe de Russie : Les Russes sont de retour à leur niveau de 2008. Leur façon de jouer porte la marque de leur entraîneur. C’est une équipe disciplinée, agressive et solide en défense. Ils sont également capables de construire des contres rapides et tranchants. Ils suivent à 100% les consignes de Stanislav Tchertchessov. C’est un tacticien fanatique.

… du rôle de Thomas Müller au sein de l’équipe : Une équipe a besoin de joueurs d’expérience pour la mettre dans la bonne direction. Ces joueurs se font de plus en plus rares chez nous. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui manquent encore parfois de régularité. Il est donc indispensable d’avoir un bon mélange dans l’équipe. Thomas Müller est un joueur qui amène beaucoup d’énergie, qui sait guider les jeunes et les pousser vers l’avant. De plus, il est toujours en mesure de décider du sort d’un match, même s’il connaît une période difficile.

… des titulaires contre la Russie : Manuel Neuer sera dans les but. Nous avons plusieurs options en attaque. Julian Brandt pourrait jouer. Les trois attaquants titulaires contre la France ont fait un bon match. Il y a des bonnes chances qu’ils soient à nouveau titularisés. La décision sera prise après l’entraînement.

… de l’absence d’un attaquant de pointe classique en équipe d’Allemagne : Il serait préférable d’avoir un numéro 9 de classe mondiale. Certains joueurs en Europe correspondent à ce profil, mais nous n’en avons pas chez nous. Nous devons donc trouver d’autres solutions. La tactique offensive ne dépend pas toujours d’un seul joueur, mais de la polyvalence des autres attaquants. Les combinaisons offensives étaient notre grande force pendant de nombreuses années.

… de futurs nouveaux joueurs dans l’équipe : L’équipe est jeune et doit se construire, mais nous continuer d’observer nos équipes de jeunes. Maximilian Eggestein et Lukas Klostermann sont par exemple des joueurs importants chez nos U21. Je suis constamment en contact avec le sélectionneur Stefan Kuntz. Ce sont les tauliers de l’équipe, ce qui contribue à leur développement. Il était important pour moi de ne pas appeler 5 ou 6 nouveaux joueurs dans notre phase actuelle. Le groupe doit d’abord se trouver.

… de Serge Gnabry : Serge a bien progressé. J’aurais déjà pu le sélectionner en 2014. Malheureusement, il a subi beaucoup de blessures. Il a été bon contre la France au mois d’octobre. J’espère qu’il restera en forme et en bonne santé. S’il continue ainsi, il deviendra un joueur très important pour la sélection.

[dfb]