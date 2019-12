Löw : « Les U21 ont fait un super tournoi »

Les espoirs allemands se sont finalement inclinés en finale contre l’Espagne (2-1), et ne sont donc pas parvenus à conserver leur titre. Malgré tout, les joueurs de Stefan Kuntz ont montré un beau visage tout au long du tournoi. DFB.de a réuni les principales réactions d’après-match.

Joachim Löw, sélectionneur national : L’Espagne a vraiment une équipe très forte, mais nos joueurs ont fait un bon match et se sont battus jusqu’au bout. Même si ça n’a pas été suffisant pour aller chercher le titre, l’équipe a fait un super tournoi et a montré une belle image. Cela vaut aussi pour Stefan Kuntz, qui a fait du très bon travail. Il a eu des discours forts, et a gardé une bonne relation avec les joueurs. Ils ont montré ce que nous voulions voir : du jeu, et en même temps de la discipline et de l’ordre.

Stefan Kuntz, sélectionneur U21 : L’équipe n’a rien lâché, c’est le genre d’attitude que nous avions à cœur de montrer. En première période, nous n’avions pas de prise sur le jeu, c’était mieux en deuxième mi-temps, mais le deuxième but espagnol est tombé au mauvais moment. Mais les garçons n’ont pas baissé les bras. Au final, il nous a juste manqué un peu de réussite. Il faut féliciter les Espagnols, ils ont mérité leur victoire. Mais nous pouvons également rentrer chez nous la tête haute. Lorsqu’on voit comment les joueurs ont progressé, en tant qu’entraîneur on ne peut qu’être fier. Beaucoup de joueurs ont franchi un pallier lors de cette compétition. La fin est un peu triste, bien entendu, mais nous pouvons dire que nous avons effectué un super tournoi.

Jonathan Tah, capitaine : Bien-sûr, c’est décevant. Mais nous devons aller de l’avant. Il y a beaucoup d’aspects positifs à retirer de ce tournoi, même si nous n’avons pas gagné. Peut-être qu’en début de match, nous avons un peu manqué d’assurance dans notre jeu, mais tout le monde s’est bien repris et nous avons tout donné jusqu’au bout.

Nadiem Amiri : Ça fait mal. Il y avait mieux à faire aujourd’hui. Les Espagnols ont un peu mieux joué, et ont mérité de remporter le titre. En première période, nous n’avons pas eu de contrôle sur le jeu. Notre deuxième mi-temps était bien meilleure mais malheureusement, contre une équipe comme l’Espagne il faut être bon tout le match.