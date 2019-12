Löw : « Les Pays-Bas sont en route vers les sommets »

Extraits de la conférence de presse avec Joachim Löw et Joshua Kimmich, avant les retrouvailles avec les Pays-Bas en UEFA Nations League lundi soir (20h45) à Gelsenkirchen.

Joachim Löw au sujet…

… des attentes face aux Néerlandais : Nous sommes tous déçus d’être relégués de la Ligue A. Ce n’est pas une catastrophe, nous continuerons en 2020 dans une division inférieure. Nous voulons faire un bon match face aux Pays-Bas pour montrer aux fans que nous sommes sur la bonne route.

… de Marco Reus : Je ne suis pas encore en mesure de dire si Marco jouera lundi. S’il n’est pas à 100%, il ne jouera pas.

… de l’année 2018 : C’était une année difficile avec beaucoup de déceptions. Nous devons en retirer les bonnes leçons. Avec Oliver Bierhoff et le sélectionneur des U21 Stefan Kuntz, nous voyons des solutions pour l’avenir. Après une aussi longue période de succès, il était presque évident que nous allions rencontrer des difficultés. C’est normal dans le football, d’autres nations l’ont déjà vécu. L’important est de se renouveler et de progresser. Je suis sûr que nous y parviendrons, car cette équipe a un bel avenir. Beaucoup de jeunes commencent doucement à devenir des joueurs de classe mondiale.

… des Pays-Bas : Ils jouent avec beaucoup d’énergie et sont agressifs quand ils n’ont pas le ballon. Ils ont bien géré leur période de transition et ont bien intégré leurs jeunes joueurs à l’équipe. Ils sont en route vers les sommets, ce qui est aussi grâce à leur entraîneur Ronald Koeman. Il a les idées claires et laisse de la place à la créativité.

… de la possible 100e sélection de Thomas Müller : Un tel total mérite le plus grand respect. Thomas n’a pas encore 30 ans, mais a déjà vécu tant de choses. Il n’a presque jamais été blessé, c’est ce qui le caractérise. Il a toujours été chez nous, a toujours tout donné. Je lui offrirai peut-être une bière blanche pour célébrer son 100e match ! (rire)

Joashua Kimmich au sujet…

… du match face aux Pays-Bas : Peu importe le classement, nous voulons gagner ce match. Nous sommes bien sûr frustrés que ce soit devenu un match sans enjeu. Mais nous voulons finir cette mauvaise année sur une note positive.

… de sa vocation à devenir capitane : Je ne pense pas au brassard. Je veux être performant sur le terrain et ainsi servir d’exemple. L’important est d’avoir de bons rapports avec ses coéquipiers, de rester fair-play, même quand il faut parfois parler de sujets qui fâchent. Je suis sans doute celui de la génération 1995/1996 à être ici le plus longtemps, c’est donc mon ambition d’être le leader des jeunes. Cette confiance est un formidable honneur que m’offre le sélectionneur.

… de la possible 100e sélection de Thomas Müller : 100 matchs, c’est énorme. C’est une barre que chaque joueur souhaiterait atteindre.

