Löw : « L’équipe va encore s’améliorer »

Avec l’arrivée de l’équipe d’Allemagne au camp de base de Vatutinki, la Coupe du Monde devient imminente. Aujourd’hui s’est déroulé le premier entraînement de l’équipe en Russie. Özil a fait son retour sur le terrain. Pendant ce temps, le président de la fédération allemande de football Reinhard Grindel a assisté au congrès de la FIFA à Moscou qui avait pour but de déterminer les pays hôtes de la Coupe du Monde 2026. Le tournoi aura lieu aux USA, au Canada et au Mexique. DFB.de était présent à la conférence de presse de Löw et Grindel.

JOACHIM LÖW À PROPOS…

… de ses premières impressions sur le camp de base à Vatutinki : À première vue, nous sommes très contents de notre camp à Vatutinki. Toutes les possibilités nous sont offertes pour bien nous préparer aux matchs à venir. Le terrain est bien situé, le temps des trajets pour se rendre aux matchs est court. Toutes les conditions sont réunies pour se préparer calmement en restant concentré.

… de la forme des joueurs : Après le stage de pré-tournoi à Eppan et les matchs de préparation, il était important de se reposer. Particulièrement après les matchs amicaux, lors desquels l’équipe manquait de dynamisme, ce qui n’est pas étonnant avec les séances d’entraînement éprouvantes que nous avons faites. Maintenant que nous sommes arrivés à Vatutinki, nous allons examiner les détails, surtout d’un point de vue tactique. Le Mexique a des joueurs rapides avec des facilités techniques. Ils vont nous user, mais nous allons trouver la réponse adaptée. Je suis confiant, je pense que nous allons bien jouer. L’équipe va encore s’améliorer. Nous serons préparés pour la rencontre de dimanche.

… du premier entraînement à Vatutinki : L’équipe a réalisé un entraînement intense aujourd’hui. Tous les joueurs se sont donnés à fond. Julian Draxler et Sami Khedira ont dû interrompre leur session d’entraînement, mais ils vont bien. Nous avions des difficultés avec la pelouse qui pourrait être encore tondue de quelques millimètres pour minimiser le risque de blessures.

… de son bilan du stage de pré-tournoi à Eppan : Je suis très satisfait de nos deux semaines passées à Eppan. Les joueurs y ont très bien travaillé. Il y a un bon état d’esprit au sein de l’équipe. Il manque encore quelques pourcents pour arriver au but, mais nous y arriverons. Les joueurs tiennent énormément à réaliser de bonnes performances.

REINHARD GRINDEL À PROPOS…

… de la Coupe du Monde 2026 : Je félicite le Canada, les USA et le Mexique pour être devenus les pays hôtes de la Coupe du Monde 2026. La DFB a soutenue leur candidature. Pour se décider, nous avons principalement étudié les questions environnementales et économiques. Les USA, le Canada et le Mexique disposent déjà des stades et d’infrastructures appropriées pour accueillir un tel évènement. Mais le Maroc mérite tout notre respect, ils ont présenté une bonne candidature.

… de sa joie sur le Mondial imminent : Je suis sûr que nous allons vivre une Coupe du Monde magnifique. Les chiffres qui annoncent 79 000 ventes de billets en Allemagne, faisant de nous la deuxième nation la plus représentée lors des matchs en Russie, montrent l’excitation des fans. Cette joie va également se transmettre à l’équipe.

