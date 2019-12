Löw : « L’équipe s’est grandement battue »

Grâce à ce succès 3-2 (2-0) obtenu face aux Pays-Bas, l’Allemagne lance parfaitement sa campagne de qualification pour l’EURO 2020. DFB.de a recueilli pour vous les réactions d’après-match.

JOACHIM LÖW : Nous avons vraiment très bien joué en première période, nous avions le contrôle du jeu, nous nous projetions bien vers l’avant, dans la profondeur. L’avantage était mérité à la pause, nous avions jusque-là bien retranscrit ce que nous avions travaillé à l’entraînement. La passe de Nico Schulz sur le premier but était simplement parfaitement jouée, au sol. Puis ensuite Leroy a parfaitement conclu. Le retour au score des Néerlandais ne tombait pas à un moment opportun. Nous avons bataillé en seconde période, nous avons tenté de faire face mais nous n’étions plus vraiment dedans.

Aux retours des vestiaires, il était évident que les Pays-Bas allaient procéder à des changements et qu’ils allaient nous presser plus haut sur le terrain car ils n’avaient plus rien à perdre. Nous avons par la suite perdu notre calme et aussi quelques ballons. C’est cela de jouer avec une équipe aussi jeune. Ce que j’ai particulièrement apprécié est le fait que l’équipe n’ait jamais perdu confiance et ait toujours cru en la victoire. Et nous avons été récompensés à la fin. Nous avons bien joué, nous avons eu ce brin de chance qui nous avait manqué lors des derniers matchs. S’imposer ici en Hollande est très bien et va nous aider pour la suite. Mais nous avons vu que nous devons encore travailler. Lorsque nous menons 2-0 nous devons faire preuve de plus de contrôle. L’équipe s’est grandement battue, il faut le reconnaître.

MANUEL NEUER : Ce but est très précieux, ces derniers temps nous n’avions pas eu beaucoup de réussite face aux Pays-Bas, aujourd’hui nous avons su inverser la tendance. Tout n’a pas été simple en première période, nous avions des difficultés dans la construction du jeu mais lorsque nous parvenions à trouver la faille, nous avons réussi à marquer. Quand tu prends un but juste au retour des vestiaires, tu prends un sacré coup sur la tête. Pour une équipe aussi jeune, il n’est pas simple de se remettre dedans. Mais nous avons continué à faire preuve de courage et on a eu la chance d’inscrire ce but qui nous donne la victoire.

SERGE GNABRY : Notre première mi-temps était sensationnelle. Sur mon but, je frappe parfaitement le ballon. Juste après la pause on prend ce but et on commence à vaciller. Les Pays-Bas sont poussés par leur public. Leur pressing était intense, nous n’avons presque pas touché le ballon, mais nous n’avons pas baissé les bras et à la fin Nico marque. C’est un vrai boost pour l’équipe.

NICO SCHULZ : Cela fait beaucoup de bien, à moi, comme à toute l’équipe. Sur le but Marco a pris mon couloir, je devais donc bien me positionner quelque part d’autre. Ensuite vient cette passe, et j'ai mis tout ce que j'avais dans la frappe. En deuxième période nous étions trop bas sur le terrain, nous avons trop défendu. En milieu de seconde période, nous avons recommencé à bien jouer. Nous sommes contents d’avoir gagné. Nous engrangeons beaucoup de confiance de ce match. Nous savions avant le match que nous avions beaucoup de qualité. Nous l’avons démontré sur le terrain.

MARCO REUS : Nous avons bien joué en première mi-temps, en deuxième, un peu moins, nous étions trop reculés et nous subissions le pressing adverse. A la fin nous avons eu de la chance. Nous avons de très bons jeunes joueurs, très rapides et qui en veulent. Ce but victorieux est la preuve de notre envie et du caractère de l’équipe. Cela nous donne beaucoup de confiance, cette victoire est extrêmement importante pour le moral de l’équipe.

