Löw : « Leno sera titulaire »

La Mannschaft est arrivée en Suisse. Un jour avant la rencontre de Ligue des nations contre la Suisse à Bâle dimanche (20h45), le sélectionneur Joachim Löw et l'attaquant Leroy Sané ont répondu aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse numérique. Retrouvez les principales déclarations.

Joachim Löw à propos de...

... L'état du groupe : Le match contre l'Espagne a laissé des traces, les joueurs qui ont joué se sont régénérés ces derniers jours. Tout le monde a senti que c'était le premier match après un long moment. Mais selon les médecins, tout le monde est apte pour demain et personne n'a été blessé. Tous les joueurs seront donc disponibles, sauf Kai Havertz, qui est parti tôt.

... La composition : Bernd Leno sera dans les buts, nous en avons discuté hier. Pour les autres, nous attendons le dernier entraînement, qui aura lieu demain. J'aurai alors un aperçu des joueurs qui ont suffisamment récupéré pour être en pleine possession de leurs forces.

…l'adversaire à venir : Nous avons vu les Suisses à plusieurs reprises, leur évolution depuis 2014 est très bonne. Ils ne sont plus un outsider, ils jouent dans la cour des grands. La Suisse est en avance sur les autres nations, surtout dans le domaine tactique, cela se manifeste notamment dans la formation des entraîneurs, qui est très intensive et individualisée. La plupart des joueurs suisses évoluent dans les meilleures ligues européennes. Ils jouent courageusement, de manière réfléchie et vers l’avant, je vois des parallèles avec les Espagnols. Cependant, en tant qu'entraîneur, vous trouvez une faiblesse dans chaque équipe sur laquelle vous pouvez travailler.

... Julian Draxler : Julian a été blessé l'année dernière et n'a pas été avec nous pendant un certain temps. Je l'ai beaucoup aimé contre l'Espagne, il a eu des moments forts. Mais dans son club, il est en concurrence avec Neymar, Mbappé et Di Maria.

Leroy Sané sur…

...Ses sensations : Je me sens très bien et je suis heureux d'être de retour sur le terrain après si longtemps. J'étais satisfait de mon jeu, mais bien sûr, je manque encore de rythme. On ne peut pas être à 100% après un seul match. Il faudra encore quelques rencontres. Après une si longue blessure, on se fatigue beaucoup plus vite et on ne peut pas jouer pendant 90 minutes. Le sélectionneur et moi nous sommes mis d’accord : je lui ferai savoir demain, peu avant le coup d'envoi, si je suis prêt à jouer (rires). Mais je pense que ça va bien se passer demain.

... Le but concédé tardivement : Les buts tardifs sont toujours énervants, surtout si vous jouez bien et que vous avez la partie sous contrôle.

... La meilleure formation : l'équipe se sent très à l'aise avec la défense à trois, chaque joueur joue à un niveau élevé. Nous avons eu quelques bonnes actions contre l'Espagne. Nous essayons d'abord de retrouver le rythme et ensuite de nous améliorer de match en match.