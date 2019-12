Löw : « Le poids des critiques sera immense »

D’Amsterdam à Saint-Denis : 500 km de distance et une défaite 3-0 face aux Néerlandais à faire oublier. Avant d’affronter l’équipe de France mardi soir au Stade de France, Joachim Löw s’est exprimé en conférence de presse.

Joachim Löw au sujet…

… de l’état actuel de son équipe : La défaite face aux Pays-Bas était bien entendue douloureuse, pour les joueurs, les entraîneurs et les fans. Nous sommes dans un processus qui comporte ce genre de déconvenues. Nous avons tout analysé, avons discuté avec les joueurs. Lors des 30 premières minutes du match, nous avons pourtant réalisé tout ce que nous avions prévu. Nous avons beaucoup attaqué, malheureusement nos offensives n’étaient pas très bien structurées. Je pense que nous avons tiré les leçons du match contre les Pays-Bas.

… de possibles changements : Il y aura quelques changements tactiques et personnels. Nous devrons être meilleurs dans ces deux domaines. En fin de match contre les Pays-Bas, nous étions beaucoup trop exposés aux contres. Et la France est encore meilleure dans ce registre. Nous avons beaucoup donné en attaque, mais les automatismes ne se sont pas enclenchés. Quand on perd 3-0, il faut aussi penser à modifier sa composition d’équipe. Manuel Neuer n’est pas concerné, il jouera contre la France.

… de sa situation personnelle : J’accorde plus d’importance au fait de remobiliser les joueurs et de prendre les bonnes mesures. Mais je sais que bien que le poids des critiques sera immense. En tant qu’entraîneur, je sais en faire abstraction. L’important, c’est le match. L’équipe doit montrer une bonne réaction et un autre visage. Voilà notre tâche, et le reste doit passer au second plan. Pour ma part, je sais bien gérer cette pression.

[dfb]