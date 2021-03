Löw : « La bonne attitude »

Large vainqueur face à l’Islande (3-0), la Mannschaft a pris la tête du groupe J de qualification pour la Coupe du monde 2022. Retrouvez ici les principales réactions d’après-match, récoltées par DFB.de.

Joachim Löw : Je suis en grande partie satisfait. Nous avons débuté avec beaucoup d’énergie car nous voulions vite lancer un signal. L’équipe est entrée dans son match avec la bonne attitude. En seconde mi-temps nous avons trop joué vers l’arrière et avons manqué plusieurs fois l’occasion d’accélérer le jeu. Nous pouvons encore progresser.

Ilkay Gündogan : C’était important de bien débuter. Nous avons bien fait circuler le ballon. Sur mon but, je me suis dit que j’avais pas mal d’espace et que je devais tenter le coup. J’ai saisi ma chance et armé ma frappe.

Leon Goretzka : C’était dans notre intérêt de marquer tôt. Cela nous a aidés car nous savions ce qui nous attendait, à savoir une équipe d’Islande qui défend bas. C’était important de montrer que les onze joueurs sur le terrain étaient très motivés.

Kai Havertz : C’était un match difficile. Notre objectif était de trouver des espaces derrière leur charnière. C’était évident que l’Islande allait rester en défense dès le début. Nous avons bien joué le coup.

[dfb]