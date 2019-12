Löw : « Kroos joue un rôle très important »

Le sélectionneur Joachim Löw a salué la décision de Toni Kroos qui annoncé vouloir continuer à jouer pour la Mannschaft. « J’ai eu de très bons et très longs échanges avec Toni et je me félicite qu’il ait pris sérieusement la décision de continuer à jouer pour l’équipe nationale et de continuer l’aventure avec nous avec comme prochaine étape l’EURO 2020. » a déclaré le sélectionneur. « Avec son expérience, sa classe et sa personnalité, il est bien sûr un joueur clé qui jouera un rôle très important dans notre organisation future, que ce soit sur et en dehors du terrain.

Le joueur de 28 ans compte jusqu’ici 86 sélections lors desquelles il a pu faire trembler les filets à 13 reprises. Le milieu de terrain du Real Madrid faisait notamment partie des hommes de base de Joachim Löw lors du titre mondial de 2014 au Brésil. Avec le club merengue, le métronome allemand a remporté trois Ligue des Champions consécutivement en 2016, 2017 et 2018. Cette performance lui a notamment permis d’être élu joueur allemand de l’année 2018.

« Toni a largement mérité cette distinction » a ajouté Joachim Löw. « C’est avant tout une récompense et une reconnaissance pour ses performances avec le Real Madrid. Remporter la Ligue des Champions trois fois de suite est et restera une performance tout simplement exceptionnelle. »