Löw : « Klostermann a fait un excellent match »

Au terme d’un match difficile, l’équipe d’Allemagne rajeunie de Joachim Löw a concédé un match nul 1-1 devant la Serbie mercredi soir à Wolfsburg. Un match amical riche en enseignements, à quelques jours du match de qualifications pour l’EURO face aux Pays-Bas. Voici la réaction du sélectionneur à l’issue de la rencontre.

Question : Joachim Löw, comment jugez-vous la reprise de votre équipe fortement rajeunie contre la Serbie ?

Joachim Löw : Nous avons vu deux mi-temps différentes. La première n’a pas été facile pour notre équipe, surtout après l’ouverture du score : nous avons remarqué que face à des Serbes bien regroupés en défense, il nous manquait quelques automatismes. En deuxième mi-temps, nous avons grandement maîtrisé les débats, créé des occasions et joué vers l’avant. Concernant l’état d’esprit, c’est très bon signe, et c’est un signe clair. J’étais tout à fait satisfait. Nous aurions dû gagner.

Question : La deuxième mi-temps ressemblait-elle à ce que vous vouliez voir ?

Joachim Löw : Oui, nous avons mis du rythme, étions bien plus présents dans les zones dangereuses, avons pris la profondeur avec davantage de joueurs comme Marco Reus, Leroy Sané, Leon Goretzka ou Timo Werner. Cela nous a rendus immensément plus dangereux, nous avions plus de dynamisme.

Question : Que pensez-vous du carton rouge après la faute sur Leroy Sané ?

Joachim Löw : C’était une très, très vilaine faute, il aurait pu lui briser le pied. Leur entraîneur a présenté ses excuses. Fort heureusement, Leroy s’en est sorti indemne.

Question : Quel était votre plan pour ce match ?

Joachim Löw : Je voulais donner une chance aux jeunes de montrer leur valeur. Je sais déjà ce dont Reus, Toni Kroos ou Antonio Rüdiger sont capables, ils sont chez nous depuis longtemps. Je voulais tirer des enseignements, voir comment se comportait cette équipe remaniée. J’ai voulu laisser Reus et Kroos au repos, nous aurons besoin d’eux dimanche contre les Pays-Bas.

Question : Peut-on s’attendre à ce que Manuel Neuer soit titularisé ?

Joachim Löw : Oui, on peut s’y attendre.

Question : Qu’avez-vous pensé du premier match de Lukas Klostermann ?

Joachim Löw : Il a très bien rempli sa mission, tout comme Marcel Halstenberg de l’autre côté. J’insiste : Klostermann a fait un excellent match. Il a mis beaucoup de rythme et était solide en défense. J’en suis très satisfait, un tel début ne va pas de soi.

Question : Le réalisme de l’équipe devant le but adverse reste un problème, n’est-ce pas ?

Joachim Löw : C’est aussi dû à la jeunesse des attaquants, ils ont encore besoin d’expérience. C’est une question de détermination, en défense également. Nous allons en parler et simuler ces situations à l’entraînement.

Question : Reus a apporté de la fougue. Que pensez-vous de lui ?

Joachim Löw : Marco nous a malheureusement énormément manqués ces dernières années, il était très peu chez nous. Quand on voit ses qualités et sa classe, on se dit qu’on aurait bien eu besoin de lui lors de certains matchs. Il est devenu plus mûr, prend plus de responsabilités. Il est très apprécié et respecté chez nous. Son statut de capitaine à Dortmund lui fait du bien. C’est quelque chose de marquant, car le joueur devient le porte-parole de l’équipe. Il a grandi humainement, veut toujours avoir le ballon, peu importe le score. Il n’est jamais nerveux. C’est bon pour notre équipe.

