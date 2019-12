Löw : « Kimmich sera à nouveau la sentinelle »

L’Allemagne affronte samedi (20h45, en direct sur ZDF) les Pays-Bas à Amsterdam pour le compte de la 2e journée de la Ligue des nations. Le sélectionneur Joachim Löw et Thomas Müller se réjouissent du duel et se sont exprimés devant la presse à la veille de la rencontre.

Joachim Löw au sujet...

… de la préparation et de l’effectif : Le week-end dernier fut un peu agité. Certains joueurs sur lesquels nous comptions pour les deux matchs ont dû déclarer forfait. Nous avons eu trois séances d’entraînement. Emre Can, Bernd Leno et Serge Gnabry se sont rapidement adaptés, notamment parce qu'ils connaissent déjà l'équipe et le staff. Nous pensons avoir bien préparé ces deux matchs intéressants de la Ligue des Nations. C'est une compétition avec quatre matchs. Si vous en perdez un, vous êtes en danger. Mais je pense que la Ligue des nations est une bonne chose parce que les matchs sont équilibrés. Nous avons hâte et sommes bien préparés. Aucun joueur n'est blessé, tous se sont entraînés. Nous sommes donc optimistes à ce sujet.

… de la composition : Avec le forfait d’Antonio Rüdiger, il nous reste Nico Schulz et Jonas Hector à disposition sur le côté gauche, Matthias Ginter va rester à droite car Kimmich sera la sentinelle. Thomas Müller sera également titulaire.

… de l’équilibre entre attaque et défense : Nous devons trouver le bon compromis entre attaque et défense. La Ligue des nations a tout d’un tournoi, avec la France et les Pays-Bas comme adversaire - ce serait plutôt des quarts ou des demi-finales d’EURO. Nous devons bien défendre, rester compacts. L’équipe l’a très bien fait en grande partie contre la France et nous devons continuer à travailler pour trouver le bon équilibre entre mettre une grosse pression en attaque et ne pas s’exposer à des contre-attaques.

… des dernières séances d’entraînement : Nous n’avons pas pris ces séances à la légère. Les joueurs étaient très concentrés, nous avons continué ce que nous avions commencé en septembre. Bien sûr, on ne peut pas s’entraîner très longtemps après des matchs tous les trois jours. Physiquement, nous serons bien préparés.

… d’une possible lutte pour le maintien en Ligue des nations : Nous ne voulons évidemment pas être relégués. Mais la qualification pour l’EURO 2020 est plus importante. C’est ce qui compte et nous allons y parvenir. Nous avons des adversaires intéressants en Ligue des nations. Nous voulons terminer en tête du groupe mais nous n’allons pas tout miser dessus.

… des joueurs du Bayern Munich : Les joueurs du Bayern ont fait bonne impression à l’entraînement et n'étaient pas de mauvaise humeur. Jérôme, Mats, Manuel, Thomas - ils ont tous vécu beaucoup de choses. S'ils ne gagnent pas, ils sont frustrés pendant un jour ou deux, mais ils peuvent très rapidement passer à autre chose. On ne remarque pas qu’ils sont dans une période compliquée avec leur club. Ils étaient motivés à l'entraînement, Thomas Müller m'a donné une très bonne impression. Les joueurs ne peuvent pas être mis de côté pour une telle situation dans leur club. Notre socle est important pour nous, comme nous l'avons vu face aux champions du monde français. J'ai absolument confiance en ces joueurs.

… des Pays-Bas : Il y a une longue et saine rivalité entre l’Allemagne et les Pays-Bas. Nous avons déjà rencontré les Pays-Bas à quelques reprises. Ils étaient dans une mauvaise passe et n'ont pas pu participer aux grandes compétitions de 2016 et 2018. Mais ils s’en remettent progressivement, ils ont maintenant une équipe de haut niveau, qui a également obtenu de bons résultats comme la victoire 3-0 contre l'Italie. C’est normal qu'un aussi petit pays connaisse des périodes creuses mais ils en ont tiré les bonnes leçons.

… de la pression : Je ne ressens pas plus de pression qu’avant. Je suis le sélectionneur depuis 2006. Il y a toujours eu des situations où nous avons subi des défaites. Je ne ressens pas plus de pression pour cette Ligue des nations que lors des Coupes du monde 2006, 2010 ou 2014.

Thomas Müller au sujet...

… de la préparation : Deux matchs contre des adversaires intéressants nous attendant. Nous voulons et devons décrocher des points pour pouvoir être bien placés au classement. Nous sommes conscients de la situation et très motivés. Nous nous sommes bien entraînés - surtout mardi, c’était très dur. Nous voulons montrer ce dont nous sommes capables. On a pu voir notre style de jeu attrayant lors de la séance publique d’entraînement et nous voulons le reproduire en match.

… des objectifs contre les Pays-Bas : Nous voulons livrer un bon match, obtenir les trois points. Nous voulons bien sûr réussir en Ligue des nations, comme pour chaque compétition. Nous allons nous donner à fond.

[dfb]