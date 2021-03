Löw : « Je désignerai les joueurs qui auront la parole »

L’équipe d’Allemagne débute sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2022 jeudi soir face à l’Islande, à Duisburg (20h45). Le sélectionneur Joachim Löw et le milieu de terrain Emre Can ont répondu aux questions ce mercredi en conférence de presse à Düsseldorf ; retrouvez-en ici les principales déclarations.

Joachim Löw au sujet…

… des objectifs de l’équipe : Nous devons débuter avec de bons résultats et de bonnes performances, et faire bonne figure devant les fans, après avoir terminé l’année 2020 sur une grande déception. J’attends une réaction. Nous devons tout donner, et montrer par les courses et le combat que nous sommes une équipe de passionnés qui a réalisé des progrès.

… du calendrier chargé, avec trois matchs en sept jours : Nous n’avons plus le temps de faire des expériences, ce que nous avons beaucoup fait l’an dernier. Maintenant, il faut prendre des points et peaufiner les automatismes, profiter de ces trois matchs afin de poser des bases solides. Je n’ai pas encore à l’esprit la répartition de la charge de travail. Nous analyserons les choses après l’Islande. Notre problème actuel est que Toni Kroos a dû quitter l’équipe et que Niklas Süle et Robin Gosens sont indisponibles. Ce sont trois joueurs qui étaient très en forme ces derniers temps.

… du remplacement de Toni Kroos : Toni voulait jouer et était très partagé, mais notre équipe médicale a dit que ça n’allait pas être possible. Nous sommes tout de même très bien fournis en milieux de terrain. Leon Goretzka est en forme, Ilkay Gündogan aussi, Joshua Kimmich enchaine les bonnes performances. J’aime aussi Florian Neuhaus et son comportement à l’entraînement malgré son jeune âge. Et nous avons encore d’autres options.

… des absences de Draxler et Brandt : La porte n’est pas fermée. Julian Draxler a beaucoup joué ces derniers temps, ce qui était satisfaisant après sa longue blessure. On connait son potentiel. Il a besoin de rythme et de matchs, afin de monter en puissance. Il en va de même pour Julian Brandt, qui a d’immenses capacités et qui peut être un joueur très important. J’espère qu’ils montreront tous les deux une bonne réaction. Je les observerai avec attention ces deux prochains mois.

… de l’Islande : Le sport a une place importante en Islande, même lors de la saison glaciale. Les Islandais sont connus pour leur culture de la gagne. Peu importe le scénario du match, ils n’abandonnent jamais. En équipe nationale tout particulièrement, ils savent qu’ils ne peuvent gagner qu’en étant performants collectivement. C’est une équipe compacte, qui sait bien défendre, qui joue vite et sans fioritures vers l’avant.

… de la communication sur le terrain : L’an dernier, nous avons constamment dû faire tourner l’effectif. Ce n’était pas simple. Les choses seront désormais différentes : la communication entre les joueurs sur le terrain va changer. Je désignerai les joueurs qui auront la parole. Dans chaque compartiment du jeu, chacun a besoin de directives claires et d’une communication précise. Nous allons y travailler.

… d’éventuelles entrées en jeu de Wirtz ou Musiala : Je ne peux pas le garantir. Nous allons voir. Les deux connaissent leurs forces et savent ce sur quoi ils doivent travailler. Ils faut avant tout qu’ils s’intègrent et se sentent à l’aise. Ils sont encore très, très jeunes. Peu de joueurs ont été sélectionnés à 17 ou 18 ans dans l’histoire de l’équipe d’Allemagne. Ils peuvent en être fiers.

… de l’objectif à l’EURO : Si nous disputons ce tournoi, c’est bien pour en tirer le maximum. Mais il existe beaucoup d’impondérables, et nous devons être réalistes. La phase à élimination directe à elle seule est remplie d’incertitudes. Il faut d’abord passer le premier tour, et prendre ensuite les matchs les uns après les autres.

… du retour d’Amin Younes : J’étais très satisfait de lui à la Coupe des Confédérations 2017. C’est un joueur qui sait créer des situations spéciales quand la défense adverse est bien en place. Il a besoin d’un environnement dans lequel il se sent bien, et c’est ce qu’il a trouvé à Francfort. Il a tout simplement mérité d’être appelé grâce à ses bonnes performances. Il a un caractère positif et s’est immédiatement fondu dans le collectif, où il jouit d’un certain respect.

… d’Ilkay Gündogan : Ilkay est un excellent stratège. Il l’a toujours été. Son problème a longtemps été d’être sérieusement blessé avant les tournois. Cela lui a coûté bon nombre de sélections. Il évite désormais les blessures depuis deux ou trois ans, jouant régulièrement. Et il est devenu beaucoup plus dangereux face au but. Sa finition est très raffinée.

Emre Can au sujet…

… de la défaite 6-0 contre l’Espagne : C’était un sujet de discussion au sein de l’équipe. Nous devons apprendre de nos erreurs. Nous ne pouvons plus jamais montrer un tel visage. Il faut analyser cela en équipe, en tirer des conclusions et mieux faire les choses à l’avenir.

… du départ prochain de Joachim Löw : J’accorde de l’importance à ses qualités d’entraîneur, mais aussi à ses qualités humaines. C’est un homme formidable et très respectueux avec tout le monde. J’ai beaucoup de reconnaissance envers lui, et je ressens sa confiance. Il est dommage qu’il parte après l’EURO, mais nous devons respecter sa décision. En tant qu’équipe, pour lui et pour les fans, nous voulons réaliser un bon EURO pour son départ.

… de son poste de prédilection : Je me vois plutôt au centre, devant la défense ou en charnière centrale. Mais c’est à l’entraîneur de décider de mon positionnement.

[dfb]