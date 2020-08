Löw : « J’ai une responsabilité vis-à-vis des joueurs »

Le football international reprend ses droits. À partir de lundi, l’équipe d’Allemagne se rassemblera pour la première fois après une longue interruption, afin de préparer ses deux matchs de l’UEFA Nations League face à l’Espagne (3 septembre) et la Suisse (6 septembre).

Pour ces deux matchs, le sélectionneur Joachim Löw a fait appel à un groupe de 22 joueurs, dont les nouveaux Robin Gosens de l’Atalanta Bergame, Florian Neuhaus du Borussia Mönchengladbach, et Oliver Baumann de la TSG Hoffenheim. La Mannschaft enregistre également les retours de Leroy Sané et Niklas Süle. Les absents notables sont Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Lukas Klostermann et Marcel Halstenberg, tous laissés au repos.

Le sélectionneur Joachim Löw au sujet…

… du prochain rassemblement de la Mannschaft : Nous sommes très heureux de pouvoir retrouver le terrain avec l’équipe nationale et de pouvoir rejouer des matchs internationaux. Ces derniers mois ont été difficiles pour tout le monde. Nous sommes encore loin d’un retour à la normale, et le coronavirus a toujours notre destin en main. Il faut rester responsable.

… de son groupe remanié de 22 joueurs : Le sujet a eu beaucoup d’importance pour moi et pour le staff. Il existe des différences énormes : certains joueurs ont eu un calendrier très chargé et ont constamment joué, alors que d’autres sont en pleine trêve estivale ou reviennent de blessure. D’autres encore ont déjà repris l’entraînement pour la saison prochaine. Le travail commun des fédérations et des clubs est devenu d’autant plus important. Pour nous, l’EURO l’été prochain est l’objectif suprême. Nous aurons besoin de joueurs frais, en bonne santé et motivés.

… du calendrier chargé en 2020/21 : Cette saison sera longue, intense et difficile pour tous. Il est donc logique que certains de nos joueurs prennent une pause, et ne participent pas à nos matchs du mois de septembre. J’ai une responsabilité vis-à-vis des joueurs. Pour l’EURO, il faudra que nos joueurs soient reposés. Nous devons donc réfléchir dès à présent aux moyens de préparer au mieux ce tournoi.

… des trois nouveaux arrivants, Oliver Baumann, Robin Gosens et Florian Neuhaus : Oliver Baumann réalise continuellement de bonnes performances depuis plusieurs années. Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen ne prendront pas part à ce rassemblement, c’est donc l’occasion pour nous de le voir à l’œuvre à l’entraînement. Robin Gosens est un joueur que nous avons constamment observé dès la saison dernière. Il reste sur une excellente saison en Italie et mérite amplement sa nomination, tout comme Florian Neuhaus : il s’était déjà illustré avec l’équipe des moins de 21 ans avec une grande régularité.

[dfb]