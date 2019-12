Löw : « J'ai été très satisfait de la mentalité de l'équipe »

La jeune équipe d’Allemagne débuta sa nouvelle année avec un match nul. À Wolfsburg, l'équipe de Joachim Löw se sépara de la Serbie sur le score de 1-1. Le remplaçant Leon Goretzka offrit l'égalisation à la Mannschaft.

JOACHIM LÖW : Nous avons remarqué que les automatismes ne fonctionnent pas encore si bien contre un adversaire aussi défensif. Nous avons eu des problèmes de coordination. En deuxième mi-temps, le rythme s’est accéléré et nous avons eu plus d’occasions. Nous manquons surtout de finition devant le but. Mais c’est parfois comme ça qu’on apprend. J'ai été très satisfait de la mentalité de l'équipe.

LEON GORETZKA : Le match nul est insatisfaisant. Vu le nombre d’occasions que nous avons eues, nous aurions dû gagner le match. En première mi-temps, nous n’arrivions pas à percer la défense. En seconde mi-temps, nous avons réussi à créer plus d’espaces.

LEROY SANÉ : La faute n’était pas aussi grave qu’elle en avait l’air, ma cheville va bien. Je suis assez heureux, nous avons eu de bonnes occasions. La dernière passe nous posait problème, mais je pense que cela viendra avec le temps. Tout le monde peut constater que nous nous améliorons de plus en plus.

MARCO REUS : Dans l'ensemble, c'était insuffisant. Nous sommes toujours l'Allemagne. L'objectif doit être de mieux jouer et de gagner. Nous devons courir plus en profondeur et nous déplacer plus pour avoir des occasions de marquer.

MARC-ANDRÉ TER STEGEN : Après de nombreux changements, nous avons fait un bon match avec cette jeune équipe. Nous avons besoin de temps pour nous adapter. Le plus important, c'est que nous sortions victorieux ce week-end. Le match d'aujourd'hui a été un bon test, et j'espère que nous continuerons sur cette lancée.

ILKAY GÜNDOGAN : Nous perdions la balle trop facilement en première mi-temps. Parfois, il faut juste être un peu plus patient.

[DFB]