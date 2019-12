Löw : « Envoyer un signe fort face au Mexique »

J-1 avant l’entrée en lice de la Mannschaft dans cette Coupe du Monde 2018. À moins de 26 heures du coup d’envoi du match face au Mexique (17h), le sélectionneur Joachim Löw s’est exprimé ce matin en conférence de presse à propos de la situation de son équipe, de l’état d’esprit à afficher pour l’entrée en lice et de Manuel Neuer. Également présent devant les journalistes, Julian Draxler est lui revenu sur l’ambiance qui règne au sein de la Mannschaft.

Joachim Löw à propos de …

… l’équipe avant le match face au Mexique : Tous les joueurs sont en forme. Mesut Özil a effectué deux séances d’entraînement supplémentaires cette semaine. Il est disponible pour le match de dimanche et nous a fait bonne impression. Il y a encore deux ou trois interrogations mais comme toujours, je discuterai de la composition en premier lieu avec l’équipe.

… l’état d’esprit lors des matchs d’ouverture : Nous avons déjà remporté beaucoup de nos matchs d’ouverture. À mon époque, nous avons toujours accepté le fait que quelque chose puisse mal se passer durant la préparation mais seul le premier match dans la compétition est important. Nous avons toujours su répondre présent et cela est rendu possible par notre niveau de confiance. J’espère que le match de demain nous réussira tout autant même si un redoutable adversaire nous attend.

… Manuel Neuer : Durant ces dernières semaines, j’ai pu le voir très concentré à l’entraînement. Il a participé à toutes les séances et a dégagé beaucoup de calme et de confiance. Il dispose d’une excellente forme physique. Il n’a rien perdu, toutes les qualités qu’il démontrait par le passé sont toujours présentes. Les deux matchs de préparation l’ont bien sûr aidé à retrouver du temps de jeu. C’est toujours le Manuel que connaissons.

… Julian Draxler : Julian portait le brassard de capitaine l’été dernier à la Coupe des Confédérations. Je trouve qu’il énormément progressé durant cette compétition au niveau de sa personnalité, de sa rigueur et de son professionnalisme. Il a très bien endossé la responsabilité de guider cette jeune équipe. Je suis fan de ses qualités. Ces derniers mois, il s’est montré très en forme avec la Mannschaft. Il peut apporter beaucoup à l’équipe, j’insiste sur ce point.

… du délicat statut de tenant du titre : Personne n’a réussi à conserver son titre en Coupe du Monde car les autres équipes progressent et il y a souvent un renouveau au sein de l’équipe championne du monde. Nous arrivons en Russie ambitieux et morts de faim. La tension augmente progressivement. Même chez les joueurs déjà présents en 2010 vous pouvez voir qu’une Coupe du Monde est quelque chose de tout à fait spécial. On ressent tous cette tension, il n’y a rien de mieux qu’une Coupe du Monde. Demain, nous voulons envoyer un signe fort face au Mexique. Nous avons pour but de remporter ce match. Nous débordons d’ambition dans cette Coupe du Monde.

Julian Draxler à propos de …

… l’entrée en lice face au Mexique : C’est toujours important de bien débuter un tournoi. Tout le monde est chaud. Nous voulons absolument débuter cette grande compétition par une victoire. Le Mexique est très fort collectivement et il s’agit d’une équipe très dangereuse que nous ne voulons pas sous-estimer. Si nous nous appliquons à mettre en œuvre nos qualités, je suis convaincu que nous allons remporter ce match.

… la dernière confrontation en Coupe des Confédérations : La Coupe des Confédérations n’est pas comparable à la Coupe du Monde. Il ne faut pas surestimer notre victoire 4-1 en demi-finale face au Mexique. Ce sera un tout autre match dans une tout autre compétition. Bien sûr, nous avions su prendre le dessus sur les Mexicains mais aujourd’hui les choses sont différentes.

… l’ambiance qui règne au sein de l’équipe : Nous sommes concentrés, l’ambiance est bonne. Nous sommes tous très impatients que la compétition commence.

… des deux générations présentes dans l’équipe : Nous avons perdu des joueurs importants après la dernière Coupe du Monde mais beaucoup d’incroyables jeunes joueurs nous ont rejoint. Certains d’entre eux ont déjà pu prendre part à la Coupe des Confédérations. Bien sûr, il est toujours important de pouvoir compter sur l’expérience des champions du monde. L’équipe n’est absolument pas divisée en deux groupes. Nous allons nous comporter comme une équipe et nous verrons jusqu’où nous pouvons aller dans cette compétition.

