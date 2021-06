Löw : « Du bon et du moins bon »

Pas de victoire, mais des enseignements précieux. Après le match nul 1-1 face à l’équipe du Danemark mercredi soir, le sélectionneur Joachim Löw est revenu sur la performance de ses protégés.

Joachim Löw au sujet...

… de son analyse du match : Il y a eu du bon et du moins bon, mais je m’y attendais. Les automatismes et les courses n’étaient pas au point. Nous aurions néanmoins pu gagner en inscrivant le but du 2-0. Nous nous sommes compliqués la tâche.

… des points d’amélioration en vue de l’EURO : Nous devons réaliser quelques séances d’entraînement intensif avant le match contre la Lettonie, particulièrement d’un point de vue tactique. Nos coups de pieds arrêtés peuvent être optimisés, et certains automatismes défensifs et offensifs doivent se mettre en route. La communication sur le terrain doit également être travaillée.

… sur les retours de Thomas Müller et Mats Hummels : Les deux ont fait un bon match mais doivent encore peaufiner certaines choses, comme tout le monde. Mats a eu des problèmes à la rotule en seconde mi-temps, ce qui l’a empêché de faire des courses rapides, mais ce n’est rien de méchant ; il sera de retour après une journée de repos.

… du match de Florian Neuhaus : Il a fait un bon match, a beaucoup couru. Il a également aidé en défense. L’important est que les joueurs en bas de la hiérarchie ne lâchent rien, et maintiennent la pression. Ils doivent pousser les autres joueurs en étant performants. Flo est un excellent footballeur avec une bonne vision du jeu. Je suis très satisfait de lui.

… de sa charnière à trois défenseurs : Je voulais boucler l’axe avec trois défenseurs centraux, ce qui a bien fonctionné. Il se peut qu’on joue comme cela à l’EURO. Le plus important sera notre capacité à ne pas concéder de but et à conserver un avantage jusqu’au bout. Il n’est pas possible de toujours courir derrière le score.

… du manque d’efficacité face au but : Nous avons ce problème depuis longtemps. Nous nous procurons un grand nombre d’occasions, sans être suffisamment récompensés. Nous devons y travailler, c’est un problème.

… du programme des jours qui viennent :La journée de jeudi sera consacrée à la régénération. Si tout va bien, tous les joueurs seront opérationnels vendredi, sauf Leon Goretzka et peut-être Emre Can. Nous allons travailler minutieusement sur notre football offensif.

