Löw : "Des tests de très haut niveau"

Le sélectionneur Joachim Löw s’est exprimé à propos des deux prochains adversaires que la Mannschaft rencontrera en amical fin mars. « L’Espagne et le Brésil sont pour nous des tests de très haut niveau qui tombent à pique et qui vont nous permettre de nous jauger. Pour moi, les résultats de ces matchs ne seront pas importants. Ce sont des rencontres de prestige mais elles ne comptent pas. Je veux voir avec quelle passion nous allons jouer et de quelle manière nous allons mettre en œuvre nos idées de jeu. Je vais certainement faire quelques essais. J’ai beaucoup de respect pour ces deux équipes, je trouve qu’elles sont beaucoup plus fortes qu’en 2014. L’Espagne comme Brésil sont de sérieux candidats pour le titre mondial. »

La liste provisoire des joueurs qui disputeront la Coupe du Monde en Russie sera dévoilée le 15 mai prochain au Musée du football allemand à Dortmund. La Mannschaft débutera ensuite son stage de préparation le 23 mai à Eppan en Autriche. Les deux derniers tests de la sélection allemande auront lieu le 2 juin à Klagenfurt face à l’Autriche (18h) et le 8 juin à Leverkusen face à l’Arabie saoudite (19h30).

La FIFA a fixé la date limite pour le dépôt de la liste définitive au 23 mai. Joachim Löw et ses joueurs s’envoleront pour la Russie le 12 juin. Là-bas, la Mannschaft affrontera le Mexique (17 juin à Moscou), la Suède (23 juin à Sotchi) et la Corée du Sud (27 juin à Kazan).