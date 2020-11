Löw : « Chacun a pu se mettre en lumière »

La victoire 1-0 en amical face à la République tchèque mercredi soir a permis à la Mannschaft de se mettre en jambes, à quelques jours de ses derniers matchs d’UEFA Nations League contre l’Ukraine et l’Espagne, tout en gardant ses buts inviolés pour la première fois depuis six matchs. Le sélectionneur Joachim Löw s’est exprimé après la rencontre.

Question : Monsieur Löw, comment jugez-vous la performance de vos joueurs contre la République tchèque ?

Joachim Löw : Je veux féliciter chaleureusement l’ensemble des joueurs pour leur envie, leur motivation et leur générosité dans l’effort. Nous voulions garder ce but d’avance. Nous ne reverrons probablement plus cette composition d’équipe, mais il faut dire que les joueurs ont tout donné et réalisé un match intense, notamment en première mi-temps. Nous n’avons néanmoins pas réussi à inscrire le but du 2-0. Notre jeu était moins fluide après la pause, mais chacun des joueurs a pu se mettre en lumière.

Question : Luca Waldschmidt a inscrit le but de l’équipe. Comment jugez-vous sa progression ?

Joachim Löw : Il a fait un pas de plus vers l’avant. Il apporte beaucoup de danger et est fort dans la finition. Il bouge beaucoup, et participe à la construction. Je suis très satisfait de lui.

Question : Comment jugez-vous les débuts de Philipp Max et Ridle Baku ?

Joachim Löw : Tous deux ont joué de façon très intense et ont beaucoup gagné d’espaces en multipliant les sprints. Philipp a très bien amené le but. Ils ont beaucoup couru et ont montré du courage. Il y a eu de très bonnes choses.

Question : Qu’en est-il de Julian Brandt ?

Joachim Löw : Il a beaucoup de potentiel. Nous devons travailler avec lui sur la régularité. Il n’a pas tout réussi, mais a beaucoup tenté. J’attends de lui qu’il franchisse un nouveau palier. Il a beaucoup de talent, mais ses performances manquent un peu de constance.

Question : La performance de Florian Neuhaus vous a-t-elle impressionné ?

Joachim Löw : L’axe du terrain était excellente. En défense, Robin Koch a été solide à chaque action, ce dont Florian Neuhaus a aussi profité. Flo possède une grande intelligence de jeu, est à l’aise techniquement et trouve de bonnes solutions. Son jeu est simple. Sa performance m’a enchanté.

Question : Les expérimentations avec l’équipe sont-elles désormais terminées, en vue de l’EURO ?

Joachim Löw : Je l’espère. Cela dépendra aussi des blessures. Il ne nous reste plus beaucoup de matchs, et il va falloir travailler les automatismes. Mais les aléas actuels, notamment le coronavirus, rendent les choses difficiles. Contre l’Ukraine et l’Espagne, nous seront au complet.

[dfb]