Löw : "Cela me donne plus d’options"

Löw : « C’est prometteur »

La réaction complète du sélectionneur Joachim Löw après le match nul 2-2 contre l’Argentine à Dortmund mercredi soir, à quatre jours du prochain match qualificatif pour l’EURO 2020 contre l’Estonie.

Monsieur Löw, comment jugez-vous ce match nul face à l’Argentine ?

C’était un match très dynamique, avec beaucoup d’intensité physique, beaucoup de rythme et très divertissant. Nous étions très, très forts en première mi-temps et avons bien joué vers l’avant. Après la réduction du score à 2-1, nous avons perdu en courage. Mais je retire beaucoup de positif de cette rencontre. Je félicite l’équipe pour son audace et pour le cœur qu’elle a mis sur le terrain. C’est prometteur et cela m’a plu.

La déception l’emporte-t-elle ce soir ?

Le résultat est secondaire. C’est une déception de n’avoir pas fait mieux que 2-2, mais la première mi-temps était très bonne et agréable à regarder. Certains joueurs qui jouaient leur tout premier match s’en sont très bien sortis. Robin Koch a été très solide, confiant, charismatique et n’a montré aucun signe de nervosité. Je suis satisfait de leur performance et cela me donne plus d’options.

Quelle impression vous ont laissé les autres débutants ?

Luca Waldschmidt a beaucoup couru, a récupéré beaucoup de ballons et a été très bon dans l’ensemble. Nadiem Amiri et Suat Serdar ont eu peu de possibilités de se montrer. Ils ont dû beaucoup défendre, alors que leurs principales qualités sont offensives. Mais ce sont des joueurs avec un excellent état d’esprit, il y a donc de quoi être optimiste.

Pourquoi avez-vous choisi Joshua Kimmich comme capitaine ?

Jo est un exemple d’investissement et d’état d’esprit. Il a une certaine expérience, il sait diriger l’équipe par la parole, il est très intelligent dans l’organisation et donne des consignes. Il est omniprésent. C’était donc clair pour moi que Jo serait capitaine.

Marc-André ter Stegen a-t-il saisi sa chance ?

Il ne peut rien sur les buts. Sinon, il a fait les arrêts qu’il fallait, et a bien joué vers ses partenaires depuis sa surface. Il a fait un bon match.

Avez-vous sorti Serge Gnabry pour le laisser se reposer avant l’Estonie ?

Oui. Il a joué avec énormément de rythme et a réalisé de très longues courses, il était partout et toujours dangereux. Il a posé des problèmes à toute la défense argentine. Il était donc clair dès le départ que j’allais le remplacer, car nous avons encore besoin de lui. Le risque qu’il lui arrive quelque chose était trop élevé.

Parmi les absents, qui sera de retour à Tallinn ?

Timo Werner va mieux, il pourra s’entraîner normalement dès vendredi. Ilkay Gündogan est encore incertain, et je ne souhaite pas trop insister, car les blessures musculaires sont toujours problématiques. Niklas Stark a une grippe intestinale, mais il pourrait vite guérir selon le médecin. Et Marco Reus pourra jouer.

Quels sont vos plans face à l’Estonie ?

Ce sera un adversaire totalement différent. Ils mettent l’accent sur la défense et se positionnent bas. Il nous faudra donc un joueur offensif supplémentaire. Ce pourrait être Marco Reus. Et si Ilkay peut jouer, il jouera.

