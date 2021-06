Löw : « Certains moments sont inoubliables »

L'ère Joachim Löw touche à sa fin, avec une défaite (2-0) face à l'Angleterre. Le sélectionneur, qui sera remplacé par son ancien adjoint Hansi Flick à partir de la nouvelle saison, s'est exprimé sur ses sentiments après ce dernier match.

Question : Monsieur Löw, quels sont vos sentiments après cette dernière rencontre en tant que sélectionneur ?

Joachim Löw : Il est évident que la déception est immense, pour nous tous. Nous nous sommes énormément investis au cours des dernières semaines, l'équipe a très bien travaillé et a développé un très bon état d'esprit. Nous n'avons pas réussi à amener la touche finale sur le terrain. Nous n'avons pas su convertir les deux grosses occasions dont nous avons bénéficié, par l'intermédiaire de Thomas Müller et Timo Werner. Quand je suis rentré dans le vestiaire j'étais très, très déçu, que nous ne soyons pas parvenus à être efficaces dans le dernier geste.

Question : Faites-vous des reproches à vos joueurs après la défaite 2-0 contre l'Angleterre ?

Löw : L'équipe a tout donné. Il a seulement manqué l’efficacité à certains moments, la sérénité, l’expérience. Il faut encore passer un palier pour que l'équipe acquière la maturité nécessaire. Lors de chaque match, il y a eu des moments où nous avons manqué d'efficacité, que ce soit dans la défense des coups de pied arrêtés ou dans la gestion de nos occasions de but. La qualité était présente, et nous avons affiché une bonne mentalité.

Question : Joshua Kimmich, qui a fondu en larmes après la rencontre, et Leon Goretzka, seront-ils les leaders de l'équipe dans les années à venir, sous les ordres de Hansi Flick ?

Löw : Nous avons un certain nombre de jeunes joueurs, qui vont franchir des étapes au cours des deux, trois prochaines années. Ils seront au sommet de leur carrière pour l'EURO 2024 à domicile. Kimmich et Goretzka sont déjà des leaders. Ils sont dans une position où ils peuvent diriger l'équipe. Mais bien sûr, il y aura des changements dans l'équipe.

Question : Quelle est la suite pour vous désormais ?

Löw : Je n'ai pas encore de plan concret. Après 15 ans au plus haut niveau, ne plus avoir de responsabilité va me faire du bien. Une pause émotionnelle sera importante, je suis depuis si longtemps membre de la DFB, je ne me vois pas immédiatement autre part. Je dois d'abord digérer la déception et le sentiment de vide qui va arriver. On ne se remet d'un tel tournoi comme ça, du jour au lendemain, il faut un peu de temps. Ensuite l'énergie sera de retour. Je n'ai jamais parlé de période de congé. Il y a vraisemblablement des défis qui peuvent être intéressants pour moi.

Question : Avec le recul, pensez-vous que vous auriez dû arrêter en 2018 ?

Löw : Je ne sais pas. La décision à l'époque était la suivante : on continue, il y a des nouveaux projets à mener. C'est difficile d'en parler après coup. Je l'ai vu comme un immense défi à relever. Malgré toutes les difficultés, les trois dernières années ont été riches en enseignement pour moi.

Question : Que restera-t-il de votre passage ?

Löw : Durant ces 15 années, il y a eu beaucoup de choses positives. Nous n'avons cessé de nous développer. Nous avons remporté la Coupe du monde 2014 et la Coupe des Confédérations 2017, avec une équipe très jeune. La relation avec les personnes qui m'ont suivies sur ce chemin, que ce soit les joueurs ou les membres du staff, a été très forte. Certains moments sont inoubliables. Nous avons eu quelques problèmes en 2018, il y a eu des phases difficiles, mais j'ai appris à connaitre des personnes qui sont extrêmement importantes dans ma vie. Je veux remercier les gens et les joueurs, qui ont tout donné.

[dfb]