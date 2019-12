Löw : « Certaines choses devaient changer »

Les principales déclarations du sélectionneur Joachim Löw après la présentation du groupe qui affrontera la Serbie mercredi (20h45) en amical et les Pays-Bas le 24 mars (20h45) en qualifications pour l’EURO 2020.

Joachim Löw au sujet…

… de la situation de l’équipe : Le mois de mars marque le début d’un nouveau cycle avec l’EURO 2020 comme objectif, et il était indispensable pour moi de procéder à certains changements suite à nos performances de l’an passé. Après la fin de la Ligue des Nations, mes assistants et moi-même avons réfléchi au futur style de jeu de notre équipe et à ce à quoi elle ressemblera en 2020. Nous avons décidé de prendre certaines décisions. Nous avons mis à plat certains critères, mais pas du jour au lendemain. C’est un processus. Nous savions que certaines choses devaient changer. Nous avons pris ces décisions au vu des matchs du mois de février et voulions aborder les qualifications avec une équipe rajeunie.

… de la non-sélection de Boateng, Hummels et Müller : L’important était d’informer les joueurs personnellement. C’était le plus important. Nous voulions des discussions en face-à-face, ouvertes et franches. Je trouve étonnant que certaines personnes se soient permis de juger ces discussions sans même y avoir participé. La considération que nous avons pour ces joueurs est évidente, ils ont tous réalisé quelque chose d’unique. Ils ont joué toutes leurs sélections sous ma direction, c’était un long chemin que nous avons parcouru ensemble, avec des déceptions mais aussi beaucoup de très beaux moments. Cette décision était émotionnellement très difficile pour moi, c’était aussi un processus, car nous devons beaucoup à ces joueurs. Mais mon rôle est de faire des choix. Je dois prendre des décisions pour l’avenir, et nous avons décidé de disputer les qualifications avec des joueurs d’avenir. Nous allons leur donner des responsabilités, et ils devront prouver qu’ils peuvent les assumer. Il fallait que je sois honnête et franc avec ces trois joueurs. Je leur ai dit que je prévoyais de disputer les qualifications sans eux, car je veux donner à des jeunes joueurs la possibilité de se développer.

… d’un possible retour des trois joueurs : Ils étaient évidemment extrèmement décus et m’ont fait comprendre qu’ils restaient disponibles. Mais le fait est que je leur ai dit : je prépare les qualifications sans vous.

… du groupe actuel : Nous avons désormais trois joueurs qui seront chez nous pour la première fois. En accord avec l’entraîneur des U21 Stefan Kuntz, nous avons appelé Lukas Klostermann et Maximilian Eggestein. Nous voulons nous faire notre propre opinion sur ces deux joueurs. Niklas Stark est également en très grande forme, et il a remporté deux titres avec les sélections de jeunes. Marcel Halstenberg a déjà joué pour nous avant la coupe du monde et a fait bonne impression. Il était malheureusement longtemps blessé, mais a retrouvé un bon rythme.

… d’un nouveau projet de jeu : La possession, l’exercice de la domination – ces principes ne sont pas morts. Mais nous avons besoin de plus de dynamisme, de tranchant, de vitesse. Nous devons progresser dans ces domaines. Ce qui faisait notre force par le passé, à savoir la maîtrise totale de l’adversaire, nous a manqué à la coupe du monde. En mars 2018 et pendant les qualifications, c’était encore là, mais notre jeu est devenu prévisible à la coupe du monde et les mois suivants. Notre jeu était lent et sans idées dans le dernier tiers. C’est à corriger.

… de nouveau leaders : Je pourrais citer plusieurs joueurs qui doivent assumer ce rôle. C’est un processus pour eux aussi. Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira ou encore Philipp Lahm ont également eu besoin de temps pour endosser ce costume, celui d’observer l’équipe et de ne pas uniquement faire attention à sa propre performance. Nous avons de jeunes joueurs à qui donner des responsabilités, mais il faut les voir à l’œuvre. On ne peut pas s’attendre à ce que cela fonctionne immédiatement.

… du poste de gardien de but : Manuel Neuer est notre numéro un, je l’ai dit en novembre et récemment aussi. Il est notre capitaine. Marc-André ter Stegen évolue à un niveau de classe mondiale et aura du temps de jeu. Puis nous verrons ce qu’il se passera. Manuel devra également montrer de bonnes performances chez nous, la concurrence concerne tous les postes.

[dfb]

… des absences de Jonas Hector et Mario Götze : J’ai vu que Mario jouait très bien, mais nous avons beaucoup de joueurs de qualité en attaque. Jonas joue très peu sur le côté gauche dans son club en ce moment. Mais je lui ai dit que nous continuions de l’observer.