Löw « Ce qui compte, c’est la qualification »

Après avoir été mené deux fois au score et au terme d'un combat acharné, l'équipe d'Allemagne est parvenu à se hisser en huitième de finale de l'EURO 2020. Après la rencontre, le sélectionneur et les joueurs se sont montrés avant tout satisfaits d'avoir pu se qualifier, malgré les difficultés.

Joachim Löw : Nous avons fait preuve de caractère. Nous avons fait des erreurs, mais nous nous sommes battus pour égaliser. Nos nerfs ont été mis à rude épreuve. Les autres équipes ont également des difficultés face à celles dites « plus faibles » et qui n'ont rien à perdre. Ce qui compte, c'est que nous soyons qualifiés.

Manuel Neuer Nous sommes simplement soulagés. Nous avons longtemps été menés, c'était une guerre des nerf. Contre une telle équipe, c'est toujours difficile quand vous devez courir derrière le score. Les Hongrois ont également très bien défendu contre la France et le Portugal. Nous avons manqué de chance en première mi-temps.

Leon Goretzka Je suis plus qu'heureux. Quand tu regardes le match de l'extérieur et que tu constates que l'équipes est en difficulté, tu as d'autant plus envie de tout donner au moment où tu rentres. Concernant le but, je veux faire la passe à Timo Werner, elle me revient dans les pieds, donc j'ai tiré et c'est rentré. Sur les coup de pieds arrêtés, nous n'étions pas assez éveillés.

Joshua Kimmich Nous avons été menés deux fois au score. Après l'égalisation à 1-1, nous concédons un but dans la foulée. Bien sûr, dans ces moments-là, vous doutez un peu. Nous avons tout donné pour nous créer des occasions. Nous avons fait un peu trop d'erreurs et n'avons pas toujours su bien gérer nos phases de possession.