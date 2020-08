Löw : « Bravo au Bayern ! »

Vainqueur dimanche soir à Lisbonne face au Paris Saint-Germain (1-0), le FC Bayern Munich s’est offert la sixième Ligue des champions de son histoire. Joachim Löw, sélectionneur de la Mannschaft, a félicité les nouveaux champions d’Europe, parmi lesquelles figurent de nombreux joueurs de la Mannschaft.

Joachim Löw : Bravo au Bayern pour cette grande victoire en Ligue des champions et à la réalisation du triplé ! C’est une performance grandiose. Le Bayern a laissé en Europe une étincelante carte de visite du football allemand. Je me réjouis particulièrement pour Hansi Flick, pour l’ensemble de son staff et bien entendu pour les joueurs, notamment ceux de notre jeune équipe nationale. Pour eux, cette victoire est un grand pas en avant dans leur progression. Ces expériences marquantes sont extrêmement importantes pour la suite. La performance globale du Bayern Munich cette saison a été impressionnante, pas juste en finale : j’ai vu chez eux beaucoup de joie de jouer, de focalisation, de volonté, de confiance, et surtout d’envie de gagner à chaque match. Ce qui m’a particulièrement séduit, c’est la légèreté et l’évidence avec laquelle le Bayern a franchi beaucoup d’obstacles dans cette saison difficile, sans pour autant faire preuve d’arrogance. C’est, là aussi, la marque de Hansi Flick. Je suis triste pour Thilo Kehrer et Julian Draxler, ainsi que pour Thomas Tuchel, qui est quelqu’un que j’apprécie beaucoup. Je sais la douleur que provoque ce type de défaite en finale. Nous allons essayer de redonner le sourire à Thilo et Julian en équipe nationale ; nous avons d’importants objectifs à atteindre ensemble.

[dfb]