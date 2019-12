Löw : « Beaucoup de choses sont à revoir »

La Mannschaft s’est inclinée 2-1 à Klagenfurt face à l’Autriche pour son premier match de préparation avant le début de la Coupe du monde en Russie (14 juin – 15 juillet). Le sélectionneur Joachim Löw et les joueurs sont revenus sur cette défaite surprise.

JOACHIM LÖW : La défaite m’énerve un peu, car nous n’avons tout simplement pas mis en pratique de nombreuses choses que nous avions préparées. Nous avons plutôt bien joué par moments en première mi-temps, puis nous sommes entrés dans une phase où ça ne marchait plus trop. Nous avons laissé les Autrichiens faire des centres et tirer au but. Beaucoup de choses sont à revoir.

MARCO REUS : Nous avons très bien joué en première mi-temps, puis nous avons arrêté de jouer au football après la pause. Le match d’aujourd’hui a montré qu’il nous reste beaucoup de travail à faire.

NILS PETERSEN : Nous avions de bonnes opportunités en première mi-temps et nous aurions pu mieux gérer certaines actions de contre. En deuxième mi-temps, nous n’avons plus trouvé de solutions face à la défense autrichienne.

JULIAN BRANDT : Nous avons joué une bonne première mi-temps, lors de laquelle l’équipe a montré un vrai visage. Nous avons trop perdu de ballons en deuxième période.

[dfb]