Löw : "Avoir une insatiable faim de victoires"

C’est avec un groupe élargi que l’équipe d’Allemagne va entamer son année de Coupe du monde. Pour les deux classiques à venir contre l’Espagne (le 23 mars à 20h45, Düsseldorf) et le Brésil (le 27 mars à 20h45, Berlin), le sélectionneur Joachim Löw a fait appel à 26 joueurs, dont 17 vainqueurs de la Coupe des confédérations l’été dernier.

« Nous avons volontairement fait appel à un groupe plus large en ce début d’année de coupe du monde », a déclaré Joachim Löw. « L’important pour nous au cours de cette phase est de bien travailler avec les joueurs et d’avoir des discussions posées avec chacun d’entre eux. Nous savons aussi que la dernière ligne droite de la saison arrive pour les clubs et qu’il s’agit aussi de la priorité pour les joueurs. Il est donc important qu’ils sachent dès maintenant ce que nous attendons d’eux avant la publication de la liste pour le Mondial. Les victoires et les bonnes performances sont pour nous capitales, nous voulons sentir que les joueurs donnent tout ce qu’ils ont. Si nous voulons gagner en Russie, la première condition sera d’avoir une insatiable faim de victoires. »

Löw : « Refaire jouer Reus avec de la prudence »

Le sélectionneur a déclaré au sujet de Marco Reus, non sélectionné pour les deux matchs amicaux : « Il est important de refaire jouer Reus avec de la prudence et sans pression supplémentaire pour le ramener au plus haut niveau de façon stable. Pour cela, il doit jouer sans douleurs et régulièrement pendant une longue période, trouver son rythme et acquérir ainsi sérénité et confiance. »

Selon Löw, son groupe peut manquer de profondeur à certains postes : « Nous avons beaucoup de choix pour certaines postes, mais pas pour d’autres. Il nous faut donc un certain nombre de joueurs polyvalents. Concernant l’accès au groupe, la porte n’est pas encore fermée, nous continuons d’observer quelques joueurs qui conservent une chance s’ils montrent de bonnes choses ces prochaines semaines. »

Les 50 653 places de l’Esprit-Arena de Düsseldorf pour Allemagne-Espagne ont déjà toutes été vendues. Au stade olympique de Berlin, il ne reste plus que quelques tickets à vendre sur les 74 475 places disponibles.

Le groupe :

Gardiens : Marc-André ter Stegen, Bernd Leno, Kevin Trapp

Défenseurs : Marvin Plattenhardt, Jonas Hector, Matthias Ginter, Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Jérôme Boateng, Joshua Kimmich, Niklas Süle

Milieux/attaquants : Sami Khedira, Emre Can, Sebastian Rudy, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka, Toni Kroos, Julian Draxler, Mesut Özil, Leroy Sané, Julian Brandt, Lars Stindl, Sandro Wagner, Thomas Müller, Timo Werner, Mario Gomez

