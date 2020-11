Löw : « Aller en Espagne pour gagner »

Après la victoire (3-1) à domicile face à l’Ukraine lors de l’avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, la Mannschaft a son destin entre les mains pour terminer en tête du groupe 4. Le sélectionneur Joachim Löw s’est montré satisfait de la prestation de son équipe. Retrouvez ses principales déclarations lors de la conférence de presse d’après-match.

Question : Monsieur Löw, comment jugez-vous cette victoire à une journée de la fin de la phase de groupe ?

Joachim Löw : C’était une rencontre extrêmement intense. Nous savions que l’Ukraine était très forte et très rapide en contre-attaques. Mais dès la première période, nous avons joué avec beaucoup de dynamisme et nous sommes créés plusieurs occasions. Les buts sont arrivés après des actions très bien construites. Il y a eu de bonnes choses, mais aussi certaines qu’il faut encore corriger.

Question : Un match nul est suffisant en Espagne pour terminer en tête du groupe. Cela change-t-il votre façon d’aborder le match ?

Löw : Bien sûr, notre ambition est d’aller en Espagne pour gagner. Quand je prépare un match, mon but est de faire en sorte qu’on démarre la rencontre avec le plus de chance possible de l’emporter. Nous verrons si ça sera le cas contre l’Espagne.

Question : Qu’avez-vous pensé de Leon Goretzka ?

Löw : C’était un super match de sa part, il a été très actif et fait énormément de différences. Leon a amené le jeu vers l’avant et parfaitement soutenu nos attaquants. Il est en très grande forme actuellement. Je suis heureux qu’il n’ait plus eu de pepins physiques, il peut faire étalage de toute sa force et sa puissance.

Question : Cinq joueurs adverses ont été testés positifs avant la rencontre, c’est pourquoi la tenue du match a longtemps été en question. Comment avez-vous vécu cette situation ?

Löw : Nous en avons parlé entre nous et avec l’équipe, évidemment. Je leur ai dit qu’il fallait se préparer normalement, peu importe la décision qui serait prise à la fin.

