Löw à propos de la blessure de Süle : « Une très mauvaise nouvelle »

Le défenseur du Bayern Munich Niklas Süle a été victime d’une rupture des ligaments croisés lors du match de Bundesliga contre le FC Augsbourg. Il sera opéré aujourd’hui et devrait être absent pendant plusieurs mois.

Le sélectionneur Joachim Löw a réagi ce matin : « C’est une très mauvaise nouvelle, d’abord pour Niklas, toute la sélection lui souhaite un bon rétablissement. Sa blessure est aussi préjudiciable pour nous et porte un coup au développement de cette jeune équipe. Niklas est l’un des visages de cette nouvelle génération que nous sommes en train de mettre en place. Je suis sûr qu’il va tout donner pour revenir le plus vite possible, mais nous n’allons pas lui mettre la pression non plus, nous serons à ses côtés pour le soutenir. Le plus important pour le moment est que l’opération se déroule bien. »

C’est la deuxième rupture du ligament subie par le joueur de 24 ans, après celle survenue lors de la saison 2014-15 alors qu’il évoluait au TSG Hoffenheim. Jusqu’à présent, il avait été titulaire lors de chacun des matchs de son club cette saison.